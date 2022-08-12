Пробка в
11 км протянулась по Бердску — по шоссе в обоих направлениях ведутся дорожные работы
Автомобильные заторы образовались как в направлении Новосибирска, так и в сторону Искитима
Вечером 12 августа многокилометровые пробки протянулись по Бердскому шоссе и улице Вокзальной.
В сторону Искитима затрудненное движение начинается на Бердском шоссе от пересечения с улицей Новосибирской верхней зоны Академгородка. Пробка с незначительными просветами тянется до самого Бердска и начала улицы Вокзальной — всего около
В обратную сторону пробка начинается в районе улицы Верхней и заканчивается также в районе бывшего поста ДПС — около
Согласно данным сервиса 2GIS, на вышеуказанных участках ведутся дорожные работы. В результате для движения доступно по одной полосе в каждом направлении.
Ранее из-за долгожданного ремонта в пробку встал Октябрьский мост в Новосибирске.