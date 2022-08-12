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Пробка в 11 км протянулась по Бердску — по шоссе в обоих направлениях ведутся дорожные работы

Автомобильные заторы образовались как в направлении Новосибирска, так и в сторону Искитима

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Водители негативно высказываются о пробке в навигаторах

Водители негативно высказываются о пробке в навигаторах

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Вечером 12 августа многокилометровые пробки протянулись по Бердскому шоссе и улице Вокзальной.

В сторону Искитима затрудненное движение начинается на Бердском шоссе от пересечения с улицей Новосибирской верхней зоны Академгородка. Пробка с незначительными просветами тянется до самого Бердска и начала улицы Вокзальной — всего около 6,5 км. После бывшего поста ДПС ехать можно более-менее свободно.

Общая протяженность двух пробок — около <nobr class="_">11 км</nobr>

Общая протяженность двух пробок — около 11 км

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В обратную сторону пробка начинается в районе улицы Верхней и заканчивается также в районе бывшего поста ДПС — около 4,5 км.

Согласно данным сервиса 2GIS, на вышеуказанных участках ведутся дорожные работы. В результате для движения доступно по одной полосе в каждом направлении.

Ранее из-за долгожданного ремонта в пробку встал Октябрьский мост в Новосибирске.

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