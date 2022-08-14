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Мать Романа Власова написала книгу о сыне-чемпионе

Книга называется «Борьба — наша жизнь»

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Автор книги отметила, что ей пришлось заново пережить все трудности на пути сына к чемпионству

Автор книги отметила, что ей пришлось заново пережить все трудности на пути сына к чемпионству

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Мать двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе из Новосибирска Татьяна Власова написала о своем сыне Романе книгу. В настоящее время женщина обсуждает ее издание с издательством.

Книга о Романе Власове — это не сухая биография, отметила Татьяна в разговоре с журналистом НГС. По ее словам, она хотела, чтобы история ее сына вышла эмоциональной и сентиментальной.

— В воспитании Романа было задействовано много людей: старшие товарищи, ровесники, соседи, доктора — кто-то мимолетно помог, а кто-то сопровождал его в течение многих лет. Мне хотелось сказать о том, что надо быть благодарным людям. Две олимпийские медали — это результат труда многих людей, — пояснила Татьяна Власова.

Написание книги, с одной стороны, далось легко, поскольку мать практически всё знает о сыне. С другой стороны, по словам матери чемпиона, погружаться в воспоминания сложно, поскольку приходится заново эмоционально переживать трудности, с которыми приходилось столкнуться на жизненном пути.

Татьяна добавила, что планирует презентацию книги перед поступлением ее в продажу.

В марте прошлого года у Романа Власова родился сын. Для обоих родителей ребенок стал первенцем. Малыша назвали Львом.

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Роман ВласовБорьбаКнига
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