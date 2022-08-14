Мать Романа Власова написала книгу о сыне-чемпионе

Мать двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе из Новосибирска Татьяна Власова написала о своем сыне Романе книгу. В настоящее время женщина обсуждает ее издание с издательством.

Книга о Романе Власове — это не сухая биография, отметила Татьяна в разговоре с журналистом НГС. По ее словам, она хотела, чтобы история ее сына вышла эмоциональной и сентиментальной.

— В воспитании Романа было задействовано много людей: старшие товарищи, ровесники, соседи, доктора — кто-то мимолетно помог, а кто-то сопровождал его в течение многих лет. Мне хотелось сказать о том, что надо быть благодарным людям. Две олимпийские медали — это результат труда многих людей, — пояснила Татьяна Власова.