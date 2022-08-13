Как Новосибирск выглядит после сильного ливня — видео с последствиями стихии
Некоторым горожанам пришлось добираться домой вплавь
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Вечером 13 августа в Новосибирске прошла гроза, местами с градом. Городские ливневки не справились с напором стихии, поэтому многие улицы затопило. С улиц вода потекла в магазины и подвалы домов. Читатели завалили редакцию видео с последствиями дождя — мы собрали их в отдельный ролик.
Посмотрите, как выглядит Новосибирск после грозы.
А здесь можно посмотреть подборку самых ярких фотографий затопленного города. Мы следим за бурей в онлайн-трансляции.