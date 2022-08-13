СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 60.90
eur 62.54
Тема дняНовосибирск затопило
Все новости
Все новости

Как Новосибирск выглядит после сильного ливня — видео с последствиями стихии

Некоторым горожанам пришлось добираться домой вплавь

3 014
Улицы затопило как в центре, так и в отдаленных районах Новосибирска

Улицы затопило как в центре, так и в отдаленных районах Новосибирска

Поделиться

Вечером 13 августа в Новосибирске прошла гроза, местами с градом. Городские ливневки не справились с напором стихии, поэтому многие улицы затопило. С улиц вода потекла в магазины и подвалы домов. Читатели завалили редакцию видео с последствиями дождя — мы собрали их в отдельный ролик.

Посмотрите, как выглядит Новосибирск после грозы.

А здесь можно посмотреть подборку самых ярких фотографий затопленного города. Мы следим за бурей в онлайн-трансляции.

По теме

Городское хозяйствоМэрия
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2