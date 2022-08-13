41-летнего новосибирца будут судить за комментарий в соцсети

Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела на 41-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

По версии следствия, 17 апреля 2022 года мужчина был у себя дома в Ленинском районе. В одной из соцсетей он опубликовал сообщения и комментарий, который следователи оценили как «отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси».