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41-летнего новосибирца будут судить за комментарий в соцсети

Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде

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По версии следователей, мужчина оставил комментарий, который реабилитирует нацизм

По версии следователей, мужчина оставил комментарий, который реабилитирует нацизм

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Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела на 41-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

По версии следствия, 17 апреля 2022 года мужчина был у себя дома в Ленинском районе. В одной из соцсетей он опубликовал сообщения и комментарий, который следователи оценили как «отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси».

— При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети, — подчеркнули в СК.

Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи собрали доказательную базу и в ближайшее время передадут дело в суд.

Сейчас в Новосибирске также идет судебное разбирательство по делу Виктора Бондарева — 71-летнего пенсионера, обвиняемого по статьям «Реабилитация нацизма» и «Клевета». Возбуждению уголовного дела в отношении пенсионера предшествовал длинный семейный конфликт.

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