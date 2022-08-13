41-летнего новосибирца будут судить за комментарий в соцсети
Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде
Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела на
По версии следствия, 17 апреля 2022 года мужчина был у себя дома в Ленинском районе. В одной из соцсетей он опубликовал сообщения и комментарий, который следователи оценили как «отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси».
— При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети, — подчеркнули в СК.
Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Следователи собрали доказательную базу и в ближайшее время передадут дело в суд.
Сейчас в Новосибирске также идет судебное разбирательство по делу Виктора Бондарева —