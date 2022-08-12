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Новосибирцы выбрали лучшие фото о городе — показываем, что появится на digital-экранах

В голосовании участвовали читатели НГС

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Работы показывали на выставке

Работы показывали на выставке

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В Новосибирске подвели итоги конкурса Art on Billboard Museum, посвященного художественной фотографии. С 11 августа по 4 сентября работы победителей будут транслировать на digital-экранах компании «Дизайнмастер». В номинации «Выбор NGS» принимали участие наши читатели.

Показываем фото победителей из разных категорий.

«Люди»

Наталья Каргапольцева, INTO. 2021 год

Наталья Каргапольцева, INTO. 2021 год

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«Животные»

«Взгляд из леса». 2021 год

«Взгляд из леса». 2021 год

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«Арт-фотография»

«Автопортрет». 2022

«Автопортрет». 2022

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«Природа»

«Природная обтекаемость». 2021 год

«Природная обтекаемость». 2021 год

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«Уличная фотография»

«Киберсибирск». 2022 год

«Киберсибирск». 2022 год

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«Архитектура»

«Ноябрь». 2018 год

«Ноябрь». 2018 год

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«Выбор музея»

«Обской глаз». 2022 год

«Обской глаз». 2022 год

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«Выбор куратора»

«Призраки оперы». 2022 год

«Призраки оперы». 2022 год

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«Выбор "Дизайнмастер"»

«Азимут 238». 2022 год

«Азимут 238». 2022 год

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«Выбор NGS»

«Гроза в Новосибирске». 2022 год

«Гроза в Новосибирске». 2022 год

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