Новосибирцы выбрали лучшие фото о городе — показываем, что появится на digital-экранах
В голосовании участвовали читатели НГС
289
В Новосибирске подвели итоги конкурса Art on Billboard Museum, посвященного художественной фотографии. С 11 августа по 4 сентября работы победителей будут транслировать на digital-экранах компании «Дизайнмастер». В номинации «Выбор NGS» принимали участие наши читатели.
Показываем фото победителей из разных категорий.
«Люди»
«Животные»
«Арт-фотография»
«Природа»
«Уличная фотография»
«Архитектура»
«Выбор музея»
«Выбор куратора»
«Выбор "Дизайнмастер"»
«Выбор NGS»
Недавно НГС публиковал 10 лучших фотографий с авиашоу в Мочище.