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На рекламных билбордах города появятся фото, посвященные Новосибирску. Выбираем лучшее из них

Их разместят в рамках проекта Art on Billboard Museum

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Выставка проходит при поддержке Новосибирского государственного художественного музея и Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России

Выставка проходит при поддержке Новосибирского государственного художественного музея и Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России

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В Новосибирске стартовал проект Art on Billboard Museum, посвященный художественной фотографии. В рамках акции на digital-экранах компании «Дизайнмастер» будут транслировать работы современных фотохудожников.

Первый этап проекта начался летом 2021 года. Тогда на экранах Новосибирска показывали картины известных и начинающих художников. Вторую волну проекта запустили весной в Екатеринбурге. После этого Art on Billboard получил награды в двух премиях конкурса лучших рекламных проектов на фестивале Silver Mercury («Серебряный Меркурий»).

Третий арт-проект стартовал в июне этого года под названием «Новосибирск фотографический». На улицах города транслировали работы признанных мастеров фотографии. В то же время на сайте принимали заявки на участие в конкурсе от начинающих фотохудожников «Новые имена». Выбранные работы с 27 июля появятся на рекламных конструкциях Новосибирска.

Кроме этого, читатели могут поучаствовать в зрительском онлайн-голосовании за лучшую работу в номинации «Выбор NGS». Снимки опубликованы ниже, вы можете выбрать несколько из них, которые понравились больше всего. Голосование продлится до 10 августа. Нажимайте на фото в опросе, чтобы просмотреть его полностью.

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