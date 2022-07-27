На рекламных билбордах города появятся фото, посвященные Новосибирску. Выбираем лучшее из них
Их разместят в рамках проекта Art on Billboard Museum
В Новосибирске стартовал проект Art on Billboard Museum, посвященный художественной фотографии. В рамках акции на digital-экранах компании «Дизайнмастер» будут транслировать работы современных фотохудожников.
Первый этап проекта начался летом 2021 года. Тогда на экранах Новосибирска показывали картины известных и начинающих художников. Вторую волну проекта запустили весной в Екатеринбурге. После этого Art on Billboard получил награды в двух премиях конкурса лучших рекламных проектов на фестивале Silver Mercury («Серебряный Меркурий»).
Третий арт-проект стартовал в июне этого года под названием «Новосибирск фотографический». На улицах города транслировали работы признанных мастеров фотографии. В то же время на сайте принимали заявки на участие в конкурсе от начинающих фотохудожников «Новые имена». Выбранные работы с 27 июля появятся на рекламных конструкциях Новосибирска.
Кроме этого, читатели могут поучаствовать в зрительском онлайн-голосовании за лучшую работу в номинации «Выбор NGS». Снимки опубликованы ниже, вы можете выбрать несколько из них, которые понравились больше всего. Голосование продлится до 10 августа. Нажимайте на фото в опросе, чтобы просмотреть его полностью.