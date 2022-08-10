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Строительство ледовой арены в Новосибирске снова подорожало

Это может быть связано с повышением цен на стройматериалы

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Стоимость строительства ЛДС значительно возрастет

Стоимость строительства ЛДС значительно возрастет

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В Новосибирске подорожает строительство ледовой арены. Об этом заявил и.о министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 10 августа.

— Я думаю, порядка 25%, может быть 30%, — добавил он, комментируя удорожание проекта.

Он не смог назвать точную цену объекта, из-за того, что «корректировка проектной документации продолжается»:

— Поскольку поставки какого-то оборудования сорвались, мы естественно его (имеется в виду проект — Прим.ред.) корректируем в сторону импортозамещения.

По его словам, вентиляционное оборудование и медиаоборудование было частично заменено на оборудование производства «дружественных стран». Также некоторое оборудование удалось доставить через третьи страны.

— Один из показательных моментов — машинки льдозаливочные и борта. Машинки производства Канады и Германии, борта — Финляндии. Вопрос этот решился, несмотря на введенные санкции. Алчность западных поставщиков была выше, чем обязательства перед старшим партнером. Поэтому прибыли, слава богу, и те, и другие на территорию России, — добавил Алексей Колмаков.

Это уже не первое подорожание строительства ЛДС. В январе этого года стало известно, что стоимость ледового дворца выросла на 30% — до 13 миллиардов рублей. Цена выросла из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.

Вчера строящийся ЛДС посетил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

ЛДССтроительство
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