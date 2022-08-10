Строительство ледовой арены в Новосибирске снова подорожало

— Один из показательных моментов — машинки льдозаливочные и борта. Машинки производства Канады и Германии, борта — Финляндии. Вопрос этот решился, несмотря на введенные санкции. Алчность западных поставщиков была выше, чем обязательства перед старшим партнером. Поэтому прибыли, слава богу, и те, и другие на территорию России, — добавил Алексей Колмаков.