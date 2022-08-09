Андрей Травников показал Кадырову строящуюся Ледовую арену в Новосибирске и кресла болельщиков
Губернатор НСО и первый заместитель министра спорта РФ провели выездное совещание на стройке ЛДС
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров проконтролировали соблюдение графика работ по строительству новой ледовой арены. Сейчас там установлена первая партия из пятисот кресел для болельщиков, всего предстоит смонтировать 10,5 тысячи штук.
— Сегодня работы на стройплощадке ЛДС ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители продолжают монтаж панелей «Мультиплит», покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков. Практически завершен монтаж лифтового оборудования, — сообщает пресс-служба правительства НСО.
Ввод масштабного спортивного объекта в эксплуатацию запланирован в этом году.
Тем временем строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63% к началу августа. Парк стоимостью 456 миллионов рублей будет светить пролетающим мимо самолетам огромной площадью-снежинкой, а уже в этом декабре станет основной площадкой для празднования Нового года. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела для НГС эксклюзивную экскурсию по новому парку и рассказала, появятся ли здесь пляж и бассейн, как в «Сосновом бору».