В Октябрьском районе Новосибирска бетонным блоком отделили тротуар от дороги возле стройки
По словам местной жительницы, строительство начали год назад, сейчас работы не ведутся
В Октябрьском районе Новосибирска началась стройка на участке между домами по улице Выборная, 87/3 и 87/3, корпус 2. На этом месте планируют построить музыкальную школу, но, по словам местной жительницы, работы не ведутся, при этом часть тротуара и проезжей части захвачены забором.
Как рассказала НГС местная жительница, забор поставили год назад, а для проезда машин оставили узкую дорогу для одного автомобиля и небольшой проход для пешеходов.
— Установили два бетонных блока, так отделили территорию для пешеходов и проезд на один автомобиль. Забор съел дорогу, где разъезжались три машины и был мощеный тротуар. Сейчас тротуар — это узкий проход с ямами, который в дождь становится болотом, — поделилась женщина.
В мэрии города на запрос журналиста НГС сообщили, что на участке частный инвестор В. Август планирует построить школу искусств. На данный момент получен градостроительный план земельного участка, завершаются проектные работы на строительство, а также осуществляется вынос сетей инженерно-технического обеспечения из зоны строительства.
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По данным базы данных «Контур.Фокус», Владимир Август зарегистрировал ИП в 2015 году. Также он был одним из учредителей компании ООО «Рынок Выборный», которая прекратила существование в 2010 году и занималась предоставлением посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.
В начале августа НГС рассказывал, как больше месяца по дорогам коттеджного поселка машины доставляют стройматериалы для нового ЖК «Вознесенский».