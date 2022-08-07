В Октябрьском районе Новосибирска бетонным блоком отделили тротуар от дороги возле стройки

В Октябрьском районе Новосибирска началась стройка на участке между домами по улице Выборная, 87/3 и 87/3, корпус 2. На этом месте планируют построить музыкальную школу, но, по словам местной жительницы, работы не ведутся, при этом часть тротуара и проезжей части захвачены забором.

Как рассказала НГС местная жительница, забор поставили год назад, а для проезда машин оставили узкую дорогу для одного автомобиля и небольшой проход для пешеходов.