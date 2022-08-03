Театр Афанасьева закончат строить на следующей неделе — показываем, что сделали с бывшим зданием «Пионера»
Театр Афанасьева получит собственное здание впервые за
Театр Афанасьева будет готов на следующей неделе. Как рассказал генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев, сейчас здание театра уже готово на 92%. Журналисты НГС посмотрели, что уже сделано в здании сейчас.
— Внутри у нас практически все работы выполнены. Многие работы мы просто совместили. Нам буквально осталась неделя, чтобы нанести марафет. 100% работы по внутренней отделке уже выполнено. Осталась только наружная работа и установка декоративных элементов, — рассказал Михаил Голубев.
Планируется, что первым мероприятием, которое проведут в стенах театра, станет День строителя (12 августа).
Режиссер театра Сергей Афанасьев сообщил, что ему звонят актеры со всей России, чтобы устроиться в труппу в новый театр. Некоторые гримерки, по словам режиссера, уже распределены между актерами.
— Последние 30 лет в Новосибирске не строился ни один театр и оборудование немного взрослое, кондиционеров в некоторых театрах нет, электроники, современных технологий. И по внутреннему содержанию это будет один из передовых театров не только Новосибирска, но и России, — добавила Анна Терешкова.
На сайте «Зеленый Новосибирск» опубликовали конечный вариант дизайн-проекта парка имени С. М. Кирова на левом берегу в Новосибирске. На реализацию первой очереди благоустройства парка потратят порядка 10 миллионов рублей.