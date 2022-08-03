Театр Афанасьева закончат строить на следующей неделе — показываем, что сделали с бывшим зданием «Пионера»

Театр Афанасьева будет готов на следующей неделе. Как рассказал генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев, сейчас здание театра уже готово на 92%. Журналисты НГС посмотрели, что уже сделано в здании сейчас.

— Внутри у нас практически все работы выполнены. Многие работы мы просто совместили. Нам буквально осталась неделя, чтобы нанести марафет. 100% работы по внутренней отделке уже выполнено. Осталась только наружная работа и установка декоративных элементов, — рассказал Михаил Голубев.