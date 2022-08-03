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Театр Афанасьева закончат строить на следующей неделе — показываем, что сделали с бывшим зданием «Пионера»

Театр Афанасьева получит собственное здание впервые за 30 лет

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Дизайн-проект готовился под руководством режиссера Сергея Афанасьева

Дизайн-проект готовился под руководством режиссера Сергея Афанасьева

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Театр Афанасьева будет готов на следующей неделе. Как рассказал генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев, сейчас здание театра уже готово на 92%. Журналисты НГС посмотрели, что уже сделано в здании сейчас.

— Внутри у нас практически все работы выполнены. Многие работы мы просто совместили. Нам буквально осталась неделя, чтобы нанести марафет. 100% работы по внутренней отделке уже выполнено. Осталась только наружная работа и установка декоративных элементов, — рассказал Михаил Голубев.

Планируется, что первым мероприятием, которое проведут в стенах театра, станет День строителя (12 августа).

Режиссер театра Сергей Афанасьев сообщил, что ему звонят актеры со всей России, чтобы устроиться в труппу в новый театр. Некоторые гримерки, по словам режиссера, уже распределены между актерами.

— Последние 30 лет в Новосибирске не строился ни один театр и оборудование немного взрослое, кондиционеров в некоторых театрах нет, электроники, современных технологий. И по внутреннему содержанию это будет один из передовых театров не только Новосибирска, но и России, — добавила Анна Терешкова.

Сейчас строительство проходит повторную экспертизу, так как цены на стройматериалы выросли. Сейчас сказать, какая в итоге выйдет, сумма Михаил Голубев отказался

Сейчас строительство проходит повторную экспертизу, так как цены на стройматериалы выросли. Сейчас сказать, какая в итоге выйдет, сумма Михаил Голубев отказался

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