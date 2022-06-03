Бывшее здание кинотеатра «Пионер» откроется уже в ноябре — 17 фото со стройки, куда вложили 620 миллионов

Пешеходный переход должен появиться между зданием Театра Афанасьева и Первомайским сквером.

— Общая стоимость проекта после удорожания (пришлось пересчитывать после известных событий) — 620 миллионов рублей. Договоры все заключены, осталось вовремя доставить оборудование, — сообщил мэр.

Режиссер Сергей Афанасьев рассказал, что после переезда в августе театру нужно несколько месяцев, чтобы обжиться. А открытие театра планируется в ноябре с новым премьерным спектаклем.



— Каждое новое помещение абсолютно по-новому оформлено. Это будет театр-праздник. Зрители переживают, что театр потеряет свою камерность. Не потеряет. Зал небольшой, расстояние от сцены до зрителей крохотное. Фойе будет наполнено театральной атмосферой, деталями. В частности, в углу будет стоять бюст Антона Павловича Чехова, который является нашим любимым автором, — поделился Сергей Афанасьев.