Бывшее здание кинотеатра «Пионер» откроется уже
в ноябре — 17 фото со стройки, куда вложили 620 миллионов
Театр Афанасьева начнет переезжать в новое помещение в августе 2022 года
В Новосибирске уже в августе закончат реконструировать здание бывшего кинотеатра «Пионер», в котором откроется Театр Афанасьева. Физическая готовность здания — больше 80%. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил строительную площадку
— Давайте еще сделаем переход там. Меня там чуть не поймали, не оштрафовали. Просится переход. Это не трасса, притормозят. Это доступная пешеходная зона будет. Тем более парковка здесь — слабое место. Если мы парковочные места сделаем, то тротуар урежем, — предложил мэр Новосибирска.
Пешеходный переход должен появиться между зданием Театра Афанасьева и Первомайским сквером.
— Общая стоимость проекта после удорожания (пришлось пересчитывать после известных событий) — 620 миллионов рублей. Договоры все заключены, осталось вовремя доставить оборудование, — сообщил мэр.
Режиссер Сергей Афанасьев рассказал, что после переезда в августе театру нужно несколько месяцев, чтобы обжиться. А открытие театра планируется в ноябре с новым премьерным спектаклем.
— Каждое новое помещение абсолютно по-новому оформлено. Это будет театр-праздник. Зрители переживают, что театр потеряет свою камерность. Не потеряет. Зал небольшой, расстояние от сцены до зрителей крохотное. Фойе будет наполнено театральной атмосферой, деталями. В частности, в углу будет стоять бюст Антона Павловича Чехова, который является нашим любимым автором, — поделился Сергей Афанасьев.
Режиссер театра также упомянул, что к следующему году театр планирует открыть сбор и сделать памятник зрителю перед входом.
Эксперты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) не признали каменный особняк на территории фабрики «Синар» объектом культурного наследия.