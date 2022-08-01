В Новосибирской области зарегистрировано 100 случаев энцефалита — где кусают чаще всего
90% заболевших клещевыми инфекциями непривитые
В Новосибирской области зарегистрировано 100 случаев заболевания энцефалитом. Как сообщил на оперативном совещании 1 августа глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов, это в два раза больше, чем в 2021 году. Также в области подтвердили 138 случаев клещевого боррелиоза. Это практически в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.
— Ситуация сложная, напряженная. Укусов клещей с нарастающим итогом
Чаще всего клещевым энцефалитом заражаются в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах. В Новосибирске наибольшее количество заражений — в Заельцовском районе.
Как отметил глава Роспотребнадзора, практически 90% заболевших энцефалитом и боррелиозом — непривитые жители области.
На прошлой неделе главный инфекционист Новосибирской области сообщила, что в регионе зарегистрировано два случая редкой ку-лихорадки после укуса клеща.