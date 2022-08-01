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В Новосибирской области зарегистрировано 100 случаев энцефалита — где кусают чаще всего

90% заболевших клещевыми инфекциями непривитые

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90% заболевших клещевыми инфекциями непривитые

90% заболевших клещевыми инфекциями непривитые

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В Новосибирской области зарегистрировано 100 случаев заболевания энцефалитом. Как сообщил на оперативном совещании 1 августа глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов, это в два раза больше, чем в 2021 году. Также в области подтвердили 138 случаев клещевого боррелиоза. Это практически в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

— Ситуация сложная, напряженная. Укусов клещей с нарастающим итогом 14 643 случая, что незначительно меньше уровня 2021 года. Наибольшее количество укусов дают Искитимский и Мошковский районы и город Бердск. В городе Новосибирске наибольшее количество в Центральном, Дзержинском, Ленинском районах, — рассказал Александр Щербатов.

Чаще всего клещевым энцефалитом заражаются в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах. В Новосибирске наибольшее количество заражений — в Заельцовском районе.

Как отметил глава Роспотребнадзора, практически 90% заболевших энцефалитом и боррелиозом — непривитые жители области.

На прошлой неделе главный инфекционист Новосибирской области сообщила, что в регионе зарегистрировано два случая редкой ку-лихорадки после укуса клеща.

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Роспотребнадзорклещэнцефалит
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