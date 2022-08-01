В Новосибирской области зарегистрировано 100 случаев энцефалита — где кусают чаще всего

В Новосибирской области зарегистрировано 100 случаев заболевания энцефалитом. Как сообщил на оперативном совещании 1 августа глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов, это в два раза больше, чем в 2021 году. Также в области подтвердили 138 случаев клещевого боррелиоза. Это практически в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

— Ситуация сложная, напряженная. Укусов клещей с нарастающим итогом 14 643 случая, что незначительно меньше уровня 2021 года. Наибольшее количество укусов дают Искитимский и Мошковский районы и город Бердск. В городе Новосибирске наибольшее количество в Центральном, Дзержинском, Ленинском районах, — рассказал Александр Щербатов.