Сотруднику «Леруа Мерлен» в Новосибирске суд отказал в иске из-за притеснений за отказ от вакцинации — он подал апелляцию
Он хотел признать действия компании незаконными и получить компенсацию в 250 тысяч рублей
Сотруднику «Леруа Мерлен» в Новосибирске суд отказал в иске из-за притеснений за отказ от вакцинации — он подал апелляцию.
Даниил Августинов пояснил журналисту НГС, что ему отказали из-за того, что предоставленные скриншоты, которые говорили о притеснениях в компании, не заверены у нотариуса. Августинов отметил, что публикации было невозможно заверить, поскольку они были удалены.
— Но я не согласен с решением суда и подал апелляцию, — сказал Августинов.
В решении суда (имеется в распоряжении редакции) говорится о том, что переписка «в некой группе» не может быть признана, потому что нельзя установить, является ли эта информация официальной:
— Таким образом, судом не установлено обстоятельств, свидетельствовавших о том, что ответчиком были допущены нарушения трудовых прав работника, — говорится в документе.
При этом в решении суда информация из предоставленных скриншотов перечисляется: в них говорилось о том, какие объявления делал тот или иной сотрудник «Леруа Мерлен» по поводу невакцинированных сотрудников, например:
— 19 июля 2021 года работник службы персонала разместила уведомление о том, что с 16 июля 2021 года невакцинированные сотрудники отключаются от программы сопровождения: лечение ковида, лечение пневмонии, получение лекарств, реабилитация. В страховую компанию по данным заболеваниям могут обращаться только привитые сотрудники, невакцинированные сотрудники также лишаются материальной помощи работодателя.
Журналист НГС направил запрос в «Леруа Мерлен» с просьбой прокомментировать это решение. На момент публикации ответ так и не поступил. В решении суда отмечается, что представитель ответчика в ходе судебного заседания с исковыми требованиями не согласился:
— Представитель пояснил, что никаких локальных актов работодатель в отношении невакцинированных лиц не принимал, он действовал на основании имеющихся законодательных актов и разъяснения управления Роспотребнадзора, не превышая своих полномочий, — так в решении изложена позиция компании.
Даниил Августинов подал в суд на «Леруа Мерлен» весной 2022 года из-за ограничения его прав из-за отказа от вакцинации. Он хотел, чтобы действия компании признали незаконными, а ему возместили компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
— Истец указывает, что им было принято решение об отказе от прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В свою очередь, работодатель ООО «Леруа Мерлен Восток» настаивает на обязательной вакцинации сотрудников, сопровождая отказ рядом действий, ограничивающих права сотрудников по сравнению с теми сотрудниками, которые были вакцинированы, — указывалось на сайте Кировского районного суда Новосибирска.
Даниил Августинов рассказывал журналисту НГС, что невакцинированных сотрудников перестали звать на корпоративы, отключили программу сопровождения по определенным заболеваниям:
— Нам поменяли правила оплаты больничных листов и предоставления дополнительного отпуска. Если ранее компания компенсировала 100-процентную оплату больничного листа через дополнительный отпуск, с 15 июля 2021 года невакцинированные сотрудники лишаются такого права и должны оформлять обычные больничные листы.
Ранее мы рассказывали, что как в Новосибирске вакцинировали подростков от коронавируса: некоторые признавались, что их отправили на процедуру родители.