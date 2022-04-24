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Сотрудник подал в суд на «Леруа Мерлен» в Новосибирске из-за притеснений за отказ от вакцинации

Он уверяет, что невакцинированных сотрудников не зовут на корпоративы

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Сибиряк утверждает, что его и других сотрудников перестали звать на корпоративы

Сибиряк утверждает, что его и других сотрудников перестали звать на корпоративы

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Житель Новосибирска Даниил Августинов судится с «Леруа Мерлен» из-за ограничения его прав из-за отказа от вакцинации.

На сайте Кировского районного суда Новосибирска сообщается, что к ним поступило исковое заявление от новосибирца к ООО «Леру Мерлен Восток» о восстановлении нарушенных трудовых прав, признании незаконными действий компании, ограничивающих права работников организации, не прошедших вакцинацию от ковида, и взыскании компенсации морального вреда.

— Истец указывает, что им было принято решение об отказе от прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В свою очередь работодатель ООО «Леруа Мерлен Восток» настаивает на обязательной вакцинации сотрудников, сопровождая отказ рядом действий, ограничивающих права сотрудников по сравнению с теми сотрудниками, которые были вакцинированы, — указано на сайте суда.

Истец рассказал журналисту НГС, что в компании невакцинирован не только он, поэтому руководство стало применять к таким сотрудникам нестандартные меры.

— Нас перестали звать на корпоративы. Невакцинированным сотрудникам отключили программу сопровождения: лечение коронавируса, пневмонии, получение лекарств. Нам поменяли правила оплаты больничных листов и предоставления дополнительного отпуска. Если ранее компания компенсировала 100% оплату больничного листа через дополнительный отпуск, с 15 июля 2021 года невакцинированные сотрудники лишаются такого права и должны оформлять обычные больничные листы, — замечает он.

Сибиряк прислал скриншот объявления в группе сотрудников

Сибиряк прислал скриншот объявления в группе сотрудников

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Кроме того, как указывает в своем исковом заявлении Даниил Августинов (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), невакцинированные сотрудники лишаются материальной помощи работодателя.

СЮЖЕТ

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В «Леруа Мерлен» журналисту НГС сказали, что до окончания разбирательства не готовы комментировать это.

Следующее судебное заседание пройдет 24 мая.

Ранее мы рассказывали, что в марте 2022 года Роспотребнадзор объявил об отмене обязательной вакцинации от ковида в Новосибирской области.

Если вас тоже всё же заставляют прививаться, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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