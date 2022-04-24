Сотрудник подал в суд на «Леруа Мерлен» в Новосибирске из-за притеснений за отказ от вакцинации

Житель Новосибирска Даниил Августинов судится с «Леруа Мерлен» из-за ограничения его прав из-за отказа от вакцинации.



На сайте Кировского районного суда Новосибирска сообщается, что к ним поступило исковое заявление от новосибирца к ООО «Леру Мерлен Восток» о восстановлении нарушенных трудовых прав, признании незаконными действий компании, ограничивающих права работников организации, не прошедших вакцинацию от ковида, и взыскании компенсации морального вреда.

— Истец указывает, что им было принято решение об отказе от прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В свою очередь работодатель ООО «Леруа Мерлен Восток» настаивает на обязательной вакцинации сотрудников, сопровождая отказ рядом действий, ограничивающих права сотрудников по сравнению с теми сотрудниками, которые были вакцинированы, — указано на сайте суда.