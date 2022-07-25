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Маленький урожай травы: из-за засухи в нескольких районах НСО появилась сложность с заготовкой кормов

Таких районов в регионе три

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Лидируют по заготовке кормов Черепановский, Новосибирский, Доволенский, Маслянинский районы

Лидируют по заготовке кормов Черепановский, Новосибирский, Доволенский, Маслянинский районы

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Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко назвал районы, в которых есть сложности с заготовкой кормов из-за неурожайности, — Купинский, Баганский и Карасукский.

Евгений Лещенко объяснил, что сложности заготовки кормов связаны с невысокой урожайностью зеленой массы многолетних трав, но названные районы не отстающие по темпам заготовки. Потому что, по его словам, альтернативным вариантом являются однолетние травы, кукуруза.


— Лидируют по темпу заготовки кормов Черепановский, Новосибирский, Доволенский, Маслянинский районы. Пока серьезных опасений по накоплению необходимых объемов кормов у нас нет, — заверил министр сельского хозяйства во время оперативного совещания 25 июля.

Ранее мы рассказывали, что на сельское хозяйство Новосибирской области потратят дополнительные 900 миллионов рублей.

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