Маленький урожай травы: из-за засухи в нескольких районах НСО появилась сложность с заготовкой кормов
Таких районов в регионе три
Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко назвал районы, в которых есть сложности с заготовкой кормов из-за неурожайности, — Купинский, Баганский и Карасукский.
Евгений Лещенко объяснил, что сложности заготовки кормов связаны с невысокой урожайностью зеленой массы многолетних трав, но названные районы не отстающие по темпам заготовки. Потому что, по его словам, альтернативным вариантом являются однолетние травы, кукуруза.
— Лидируют по темпу заготовки кормов Черепановский, Новосибирский, Доволенский, Маслянинский районы. Пока серьезных опасений по накоплению необходимых объемов кормов у нас нет, — заверил министр сельского хозяйства во время оперативного совещания
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