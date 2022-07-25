Растет не только ковид, но и ОРВИ: Роспотребнадзор — об эпидобстановке в НСО

В Новосибирской области растет количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время оперативного совещания 25 июля глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.



— Заболеваемость ОРВИ: первую неделю отмечен рост как в Новосибирске, так и в области. Превышение эпидпорога наблюдаем среди совокупного населения, а также среди взрослого населения и детей 7–14 лет. Коронавирусная инфекция: за прошедшую неделю тенденция к росту — зарегистрировано 368 случаев, что больше по сравнению с предшествующей неделей на 10%. Наибольшее количество заболевших — в районах области — 56%, — уточнил Александр Щербатов.