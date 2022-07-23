Засыпали грунтом половину свалки: мусорный полигон под Новосибирском тлеет больше недели
Открытое горение ликвидировано, но полностью потушить мусор пока не получается
Под Новосибирском у села Прокудское Коченевского района продолжает тлеть мусорный полигон. Открытое горение удалось ликвидировать, засыпав половину площади грунтом, но дым идет до сих пор.
По данным администрации Коченевского района, 21 июля на 19:30 открытого горения на свалке уже не было.
— Общая площадь, засыпанная грунтом, составляет 9 тысяч кв. м из 20 тысяч кв. м общей площади. По оценке администрации, завершение работ по ликвидации очагов задымления планируется до конца дня 25 июля, — ответили на запрос корреспондента НГС в администрации Коченевского района.
Свалкой у села Прокудское владеет компания ООО «Водолей», работающая с 2006 года.
ООО «Водолей» — компания Коченевского района Новосибирской области, занимающаяся сбором отходов. По данным сервиса «Контур.Фокус», в микропредприятии работают всего 4 человека. Есть данные о выручке в 11,4 миллиона рублей за 2021 год без указания чистого дохода. Участник госзакупок на размещение ТКО с 2012 до 2016 год на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Директор — Сергей Черненко.
В свободном доступе имеется только электронная почта компании, на нее был отправлен запрос от редакции.
На прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела после обращений жителей Малыгинского жилмассива в Новосибирске. Они пожаловались на то, что рядом с мусорным полигоном «Левобережный» сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.