Засыпали грунтом половину свалки: мусорный полигон под Новосибирском тлеет больше недели

Под Новосибирском у села Прокудское Коченевского района продолжает тлеть мусорный полигон. Открытое горение удалось ликвидировать, засыпав половину площади грунтом, но дым идет до сих пор.

По данным администрации Коченевского района, 21 июля на 19:30 открытого горения на свалке уже не было.

— Общая площадь, засыпанная грунтом, составляет 9 тысяч кв. м из 20 тысяч кв. м общей площади. По оценке администрации, завершение работ по ликвидации очагов задымления планируется до конца дня 25 июля, — ответили на запрос корреспондента НГС в администрации Коченевского района.