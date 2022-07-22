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У Башни на Маркса появился первый резидент — это учебное заведение

В новом культурном центре заработает левобережное отделение «Новоколледжа»

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Здание Башни было построено в <nobr class="_">30-х</nobr> годах прошлого века

Здание Башни было построено в 30-х годах прошлого века

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Первым резидентом общественно-развлекательного пространства «Башня» на площади Маркса в Новосибирске станет частное учебное учреждение «Новоколледж».

О новом доме для «Новоколледжа» сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях руководитель этого учебного учреждения Сергей Чернышев.

— Вчера мы подписали договор, о котором давно договаривались, и теперь официально — «Новоколледж» стал первым резидентом в культурном пространстве, которое Александр Гинтер (представитель группы инвесторов, выкупивших здание. — Прим. ред.) и его команда планируют сделать в Башне, пишет Чернышев.

Сейчас в здании идет ремонт. Как рассказал НГС руководитель «Новоколледжа», в Башне уже заработал лифт, электричество есть на всех этажах, через две недели должны появиться вода, отопление и канализация.

— 1 сентября мы там уже должны начать работать и учиться, а сверху и снизу будут доделки. В Башне будет работать наше левобережное отделение, которое займет там два верхних уровня. Станем, так сказать, пионерами этого пространства. Кроме того, видимо, это будет первый колледж, корпус которого в сечении имеет круг, — рассказал Сергей Чернышев.

Так выглядело в мае самое верхнее помещение Башни

Так выглядело в мае самое верхнее помещение Башни

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Здание водонапорной башни было возведено на верхней точке левобережной части Новосибирска в 30-х годах прошлого века для снабжения водой строившихся тогда вдоль Транссиба промышленных предприятий. В конце 2021 года здание приобрела группа инвесторов во главе с предпринимателем Александром Гинтером. Узнать подробности и посмотреть, как башня выглядела еще весной, можно в репортаже Стаса Соколова.

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