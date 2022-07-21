На транспортном кольце площади Маркса завершают озеленение — смотрим, что там сейчас
Вокруг памятника осталось высадить только цветники
В Новосибирске, на кольце площади Карла Маркса, завершаются работы по озеленению, как сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», осталось посадить цветники.
— Проведено устройство газона, зеленые насаждения высажены в полном запланированном объеме, осталось произвести посадку цветников, — сообщили в телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».
По дизайн-проекту, вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников собираются использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.
18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка-1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект, общая площадь парка — более 10 гектаров.