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На транспортном кольце площади Маркса завершают озеленение — смотрим, что там сейчас

Вокруг памятника осталось высадить только цветники

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Ранее вице-мэр Анна Терешкова говорила НГС, что озеленение планируют закончить к концу лета

Ранее вице-мэр Анна Терешкова говорила НГС, что озеленение планируют закончить к концу лета

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В Новосибирске, на кольце площади Карла Маркса, завершаются работы по озеленению, как сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», осталось посадить цветники.

— Проведено устройство газона, зеленые насаждения высажены в полном запланированном объеме, осталось произвести посадку цветников, — сообщили в телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

По дизайн-проекту, к памятнику Покрышкина можно будет попасть по праздникам

По дизайн-проекту, к памятнику Покрышкина можно будет попасть по праздникам

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По дизайн-проекту, вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников собираются использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.

18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка-1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект, общая площадь парка — более 10 гектаров.

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озеленениеплощадь Маркса
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