В Тюмени вакцину от коронавируса сделали платной, ждет ли это новосибирцев? Отвечает Минздрав

Редакции эту информацию подтвердили в информационном центре правительства Тюменской области:

— Вакцинация против коронавирусной инфекции для граждан РФ является бесплатной. Для иностранных граждан — на платной основе. Но так как в связи с отсутствием вакцины «Спутник Лайт» бесплатной (последнее поступление в регион по распределению было в марте 2022 года), то и граждане РФ при желании добровольно могут вакцинироваться на платной основе.



А как в Новосибирской области?

— Вакцины, которые Минздрав РФ поставляет в регионы централизованно, закуплены за счет средств федерального бюджета и по закону их можно применять для вакцинации только граждан России. Делать вакцинацию платной не планируется. Для вакцинации иностранцев Новосибирская область за счет регионального бюджета закупила «Спутник Лайт». Вакцинация проводится на возмездной основе. Стоимость медороганизации определяют самостоятельно с учетом отпускной стоимости препарата, медосмотра, расходных материалов, — ответили журналисту НГС в Минздраве Новосибирской области.