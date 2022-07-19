В Тюмени вакцину от коронавируса сделали платной, ждет ли это новосибирцев? Отвечает Минздрав
Стоимость вакцинации «Спутником Лайт» оценена в 730 рублей
В Тюмени вакцину от коронавируса сделали платной — НГС узнал, планируют ли сделать также в Новосибирской области.
Почему вакцина стала платной в Тюмени
Как сообщали наши коллеги, стоимость одного компонента вакцины в одной из тюменских поликлиник составляет 730 рублей.
— Вместе с мужем искали, где поставить прививку от коронавируса. В итоге однокомпонентная вакцина только платная. Это новая, свежая вакцина. Нам объяснили, что тот препарат, который ставили бесплатно, был сроком до апреля 2022 года. Теперь он просрочен! — рассказала журналисту 72.RU жительница Тюмени.
Редакции эту информацию подтвердили в информационном центре правительства Тюменской области:
— Вакцинация против коронавирусной инфекции для граждан РФ является бесплатной. Для иностранных граждан — на платной основе. Но так как в связи с отсутствием вакцины «Спутник Лайт» бесплатной (последнее поступление в регион по распределению было в марте 2022 года), то и граждане РФ при желании добровольно могут вакцинироваться на платной основе.
А как в Новосибирской области?
— Вакцины, которые Минздрав РФ поставляет в регионы централизованно, закуплены за счет средств федерального бюджета и по закону их можно применять для вакцинации только граждан России. Делать вакцинацию платной не планируется. Для вакцинации иностранцев Новосибирская область за счет регионального бюджета закупила «Спутник Лайт». Вакцинация проводится на возмездной основе. Стоимость медороганизации определяют самостоятельно с учетом отпускной стоимости препарата, медосмотра, расходных материалов, — ответили журналисту НГС в Минздраве Новосибирской области.
По информации на утро 19 июля, в Новосибирской области в наличии есть
В ведомстве напомнили, что еще в феврале 2022 года Минздрав России разрешил использование первого компонента вакцины «Спутник V» вместо «Спутника Лайт» (ранее говорилось, что допускается ставить одну дозу, но о замене вакцин речи не было. — Прим. ред.).
По информации в инструкции к «Спутнику V» от 24 февраля, было указано, что теперь при необходимости допускается однократная вакцинация компонентом I в дозе
— Допускается вакцинация компонентом II в дозе
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске число положительных тестов на коронавирус уже выросло втрое.
Если вы столкнулись с какими-то проблемами при обращении за медицинской помощью, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: