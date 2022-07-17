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Задержали ученого

Семья умершего в СИЗО ученого объявила дату похорон и прощания

Тело должны привезти из Москвы

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Точные время и место прощания сообщат позже

Точные время и место прощания сообщат позже

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Ученого Дмитрий Колкера, которого с 4-й стадией рака отправили в СИЗО, где он и умер, похоронят 19 июля. Об этом публично сообщили его родственники.

— Груз 200 скоро отправится в Новосибирск. Прощание будет во вторник днем. Точные время и место сообщу, когда это будет известно, — написала у себя на странице во «ВКонтакте» дочь умершего Алина Миронова.

Напомним, 54-летнего доктора физико-математических наук по подозрению в госизмене забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была 4-я стадия онкологического заболевания, но это не помешало суду отправить его в СИЗО. На следующий день после этого Дмитрий Колкер умер.

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