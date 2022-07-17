Семья умершего в СИЗО ученого объявила дату похорон и прощания

Ученого Дмитрий Колкера, которого с 4-й стадией рака отправили в СИЗО, где он и умер, похоронят 19 июля . Об этом публично сообщили его родственники.

— Груз 200 скоро отправится в Новосибирск. Прощание будет во вторник днем. Точные время и место сообщу, когда это будет известно, — написала у себя на странице во «ВКонтакте» дочь умершего Алина Миронова.

