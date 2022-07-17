Семья умершего в СИЗО ученого объявила дату похорон и прощания
Тело должны привезти из Москвы
Ученого Дмитрий Колкера, которого с
— Груз 200 скоро отправится в Новосибирск. Прощание будет во вторник днем. Точные время и место сообщу, когда это будет известно, — написала у себя на странице во «ВКонтакте» дочь умершего Алина Миронова.
Напомним, 54-летнего доктора физико-математических наук по подозрению в госизмене забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была