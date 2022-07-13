Как штормовое предупреждение из-за уровня воды в Оби скажется на водоснабжении? Объясняет мэрия
Сейчас уровень составляет 88 сантиметров, что накладывает ограничение на движение судов
В мэрии Новосибирска заявили, что низкий уровень воды в реке Обь, из-за которого объявили штормовое предупреждение с 14 июля, не скажется на водоснабжении в городе.
— При нынешнем уровне воды в 88 сантиметров никаких рисков для работы водозаборов нет. Наши водозаборы технически могут работать даже при уровне -30 сантиметров, — рассказал во время аппаратного совещания 13 июля Александр Ерохин, начальник управления мэрии по ГО и ЧС Новосибирска.
Он сообщил, что при существующем уровне воды в Оби есть ограничения для судоходства. Суда должны двигаться вдоль фарватера, на определенных глубинах, где выставлены знаки. В остальных местах под водой могут скрываться мели, на которые могут на большой скорости налететь маломерные суда.
В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются дожди и понижение температуры. Они связаны с приходом в город холодных воздушных масс из Салехарда.