Как штормовое предупреждение из-за уровня воды в Оби скажется на водоснабжении? Объясняет мэрия

В мэрии Новосибирска заявили, что низкий уровень воды в реке Обь, из-за которого объявили штормовое предупреждение с 14 июля, не скажется на водоснабжении в городе.

— При нынешнем уровне воды в 88 сантиметров никаких рисков для работы водозаборов нет. Наши водозаборы технически могут работать даже при уровне -30 сантиметров, — рассказал во время аппаратного совещания 13 июля Александр Ерохин, начальник управления мэрии по ГО и ЧС Новосибирска.