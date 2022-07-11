Холодный ветер с дождем: в Новосибирск придет похолодание из-за воздушной массы из Салехарда

В четверг 14 июля преимущественно без осадков, ветер северный силой 4–9 м/с . Ночью температура составит +10… +12 градусов, днем — +21… +23 градуса.



— Понижение температуры связано с циркуляцией в атмосфере. Воздух поступает из районов северных широт, с районов Норильска, Салехарда с севера на юг. Опускается воздушная масса, она более прохладная. Атлантические процессы блокированы большим барическим гребнем, который располагается над районами Урала. Поэтому циклоны не могут проникнуть, и вообще весь воздух из европейской части не может проникнуть с запада на восток. Воздушные массы идут в обход, на север, а потом по периферию к нам, с севера на юг, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

