СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняОгромную трубу прорвало в Новосибирске. Видео
Все новости
Все новости

Холодный ветер с дождем: в Новосибирск придет похолодание из-за воздушной массы из Салехарда

Днем температура может опуститься до +20 градусов

3 583
В среду в городе возможен дождь

В среду в городе возможен дождь

Поделиться

В Новосибирске с 12 по 14 июля ожидается понижение температуры. Это связано с тем, что воздушная масса поступает на территорию города из северных районов.

Во вторник 12 июля синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков, ветер северо-восточный силой 3–8 м/с ночью и 5–10 м/с днем. Температура ночью составит +14… +16 градусов, днем — +24… +26 градусов.

13 июля ночью местами ожидается кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный силой 4–9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Ночная температура опустится до +12… +14 градусов, днем воздух прогреется до +20… +22 градусов.

В четверг 14 июля преимущественно без осадков, ветер северный силой 4–9 м/с. Ночью температура составит +10… +12 градусов, днем — +21… +23 градуса.

— Понижение температуры связано с циркуляцией в атмосфере. Воздух поступает из районов северных широт, с районов Норильска, Салехарда с севера на юг. Опускается воздушная масса, она более прохладная. Атлантические процессы блокированы большим барическим гребнем, который располагается над районами Урала. Поэтому циклоны не могут проникнуть, и вообще весь воздух из европейской части не может проникнуть с запада на восток. Воздушные массы идут в обход, на север, а потом по периферию к нам, с севера на юг, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

Синоптик добавила, что похолодание будет краткосрочным, и в конце недели в Новосибирске снова потеплеет.

На прошедших выходных в городе была аномальная жара. Корреспондент НГС Алена Золотухина отправилась на городской пляж и посмотрела, как сибиряки отдыхают в такую погоду. Посмотрите на снимки в нашем репортаже.

По теме

грозадождьпохолодание
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2