Холодный ветер с дождем: в Новосибирск придет похолодание из-за воздушной массы из Салехарда
Днем температура может опуститься до +20 градусов
В Новосибирске с 12 по 14 июля ожидается понижение температуры. Это связано с тем, что воздушная масса поступает на территорию города из северных районов.
Во вторник 12 июля синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков, ветер северо-восточный силой
13 июля ночью местами ожидается кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный силой
В четверг 14 июля преимущественно без осадков, ветер северный силой
— Понижение температуры связано с циркуляцией в атмосфере. Воздух поступает из районов северных широт, с районов Норильска, Салехарда с севера на юг. Опускается воздушная масса, она более прохладная. Атлантические процессы блокированы большим барическим гребнем, который располагается над районами Урала. Поэтому циклоны не могут проникнуть, и вообще весь воздух из европейской части не может проникнуть с запада на восток. Воздушные массы идут в обход, на север, а потом по периферию к нам, с севера на юг, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
Синоптик добавила, что похолодание будет краткосрочным, и в конце недели в Новосибирске снова потеплеет.
На прошедших выходных в городе была аномальная жара. Корреспондент НГС Алена Золотухина отправилась на городской пляж и посмотрела, как сибиряки отдыхают в такую погоду. Посмотрите на снимки в нашем репортаже.