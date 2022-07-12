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В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за понижения уровня Оби

Объясняем, что это значит

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В Оби понизится уровень воды

В Оби понизится уровень воды

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В Новосибирской области синоптики объявили штормовое предупреждение с 14 июля. Оно связано с понижением уровня воды в Оби.

— В связи с уменьшением сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижний бьеф с 14 июля минимальный уровень воды на реке Обь в районе города Новосибирска ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня (проектная отметка навигационного уровня — 80 см), — говорится на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Как пояснила НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра, такое явление опасно для судоходства. Речным судам нужна определенная глубина водоема, чтобы не сесть на мель. При пониженном уровне воды груженые суда могут сесть на мель.

Накануне синоптики рассказали, что в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха и дожди. Они попадут на территорию города с северных районов страны.

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Обьсудоходствоштормовое предупреждение
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