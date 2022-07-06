На фасаде ЛДС на Богдана Хмельницкого появились строительные леса
ХК «Сибирь» также показал, как ремонт продвигается изнутри
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В Новосибирске у ЛДС на Богдана Хмельницкого, 23 появились строительные леса. Здание ремонтируют с 2019 года, каждый раз после окончания сезона игр ХК «Сибирь».
В группе «Вконтакте» «ХК Сибирь» показали, как ремонт продвигается внутри здания.
В конце мая в Новосибирске строители ЛДС приступили к последнему перед заливкой льда этапу подготовки технологической плиты для главной арены нового Ледового дворца спорта. Уже в ноябре арена будет готова встретить первых хоккеистов.