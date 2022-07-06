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На фасаде ЛДС на Богдана Хмельницкого появились строительные леса

ХК «Сибирь» также показал, как ремонт продвигается изнутри

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Ремонтировать фасад старого ЛДС собираются в Новосибирске

Ремонтировать фасад старого ЛДС собираются в Новосибирске

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В Новосибирске у ЛДС на Богдана Хмельницкого, 23 появились строительные леса. Здание ремонтируют с 2019 года, каждый раз после окончания сезона игр ХК «Сибирь».

В группе «Вконтакте» «ХК Сибирь» показали, как ремонт продвигается внутри здания.

ЛДС ремонтировали к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Чемпионат отменили из-за геополитической ситуации

ЛДС ремонтировали к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Чемпионат отменили из-за геополитической ситуации

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В 2019 году губернатор сообщил, что ремонт собираются завершить не позднее середины 2022 года

В 2019 году губернатор сообщил, что ремонт собираются завершить не позднее середины 2022 года

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В ЛДС отремонтировали крышу и кровлю, обустроили дополнительное освещение, раздевалки, помещение. Также отремонтировали трибуны

В ЛДС отремонтировали крышу и кровлю, обустроили дополнительное освещение, раздевалки, помещение. Также отремонтировали трибуны

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Работы начали осенью 2019 года

Работы начали осенью 2019 года

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В конце мая в Новосибирске строители ЛДС приступили к последнему перед заливкой льда этапу подготовки технологической плиты для главной арены нового Ледового дворца спорта. Уже в ноябре арена будет готова встретить первых хоккеистов.

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