«Я был пьян. Погиб мой друг». Как и где сейчас живут виновники страшных аварий (видеорепортаж)

Разговор с Алексеем, который сейчас живет в колонии-поселении, смотрите в видеосюжете (начало на 01:22).

— Переосмыслил какие-то моменты в своей жизни, отношение к учебе, к людям. До колонии я учился в колледже на строителя железных дорог. Я хочу выйти и завершить учебу. Груз остался очень тяжелый. Мне с ним жить, — говорит парень.