«Я был пьян. Погиб мой друг». Как и где сейчас живут виновники страшных аварий (видеорепортаж)

В уральскую колонию-поселение, которая находится в небольшой деревне Решеты, отправляют за самые разные преступления. Здесь можно встретить и злостных неплательщиков алиментов, и воров, но большинство мужчин попадают сюда после ДТП, в которых они погубили своих родных или друзей. Журналисты E1.RU съездили в колонию, посмотрели, в каких условиях живут осужденные, и поговорили с виновниками громких аварий.
Один из них —
Разговор с Алексеем, который сейчас живет в колонии-поселении, смотрите в видеосюжете (начало на 01:22).
— Переосмыслил какие-то моменты в своей жизни, отношение к учебе, к людям. До колонии я учился в колледже на строителя железных дорог. Я хочу выйти и завершить учебу. Груз остался очень тяжелый. Мне с ним жить, — говорит парень.
Еще один виновник смертельного ДТП, Владимир, работает в колонии пекарем. Он вроде уже освоил это мастерство, но страшно скучает по своей прежней работе — мужчина разводил кур породы браун. Его жизнь изменилась после 12 сентября 2021 года. После смены Владимир выпил и поехал домой, лихо пошел на обгон на повороте, столкнулся со встречной машиной и вылетел на обочину, где сбил женщину-пешехода. Она скончалась по дороге в больницу.
— Если бы сейчас всё вернуть назад, я бы ни за что этого не сделал, — говорит Владимир. — Жена удивляется, что я здесь пеку. Раньше я только за ней на кухне наблюдал, а здесь мне это очень помогло. Больше всего тоскую по семье и по птицам, надеюсь, что, когда выйду, смогу вернуться к своим обязанностям. Мне говорят, что дождутся меня и возьмут обратно на работу.
Условия жизни в колонии-поселении просты. Охраны здесь минимум, и она безоружна. Из средств защиты на случай ЧП — резиновая дубинка и газовый баллончик, но никто из осужденных даже не пытается сбежать.
— Побег себе дороже, — объясняет начальник колонии Николай Карпенко. — В прошлом году был один, но там человек просто не понимал, что делает. Поймали его через три часа, а срок добавили 3,5 года и уже в колонии строгого режима.
Как выглядят комнаты, в которых живут осужденные в колонии-поселении, смотрите в этом репортаже.