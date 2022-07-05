«Это моя первая любовь с детства»: сибирячка набила на голени портрет Юрия Шатунова
Тату-мастер работал
Жительница Новосибирска Анна Яковлева набила татуировку с портретом Юрия Шатунова. Владелец тату-студии «ЕБШ» Кирилл Васюков сделал эскиз тату, и уже через несколько часов Анна выбирала удобный день для сеанса.
Девушка признаётся, что давно хотела сделать портрет с любимым музыкантом, а когда узнала, что он умер, решилась.
— Я изначально хотела портрет Шатунова, потому что это моя первая любовь с детства, — отметила Анна.
Набивали тату около девяти часов, так как работа очень скрупулезная, рассказывает тату-мастер Александр Трофимов. В среднем такая татуировка стоит
— У мастеров бывает такая практика, если кто-то из знаменитостей умер. У человека есть огромное количество фанатов, которые хотят сделать его портрет. Нечасто делают такие татуировки — гораздо реже, чем стандартные идеи: животных, пейзажи, — делится тату-мастер.
Прошлой весной Александра Котова сделала тату, на которой вымышленная птица с выразительным жестом и надпись «Снега по локоть». Тату-мастера вдохновили зимние сугробы Новосибирска — насущная сезонная проблема.