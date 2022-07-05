Когда выберут достопримечательности для новой 10-рублевой купюры? На ней может быть Новосибирск

Список достопримечательностей составят рабочие группы. В них войдут историки, деятели культуры и другие эксперты. Окончательный список объектов отберет совет директоров Банка России. Ввести в оборот обновленную 10-рублевую купюру собираются в 2025 году. Тогда же опубликуют информацию о символах города, которые на ней изобразят.