Когда выберут достопримечательности для новой
10-рублевой купюры? На ней может быть Новосибирск
Концепция пока не утверждена
В Сибирском ГУ Банка России озвучили концепцию изображений, которые могут появиться на
Ранее Банк России представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она вошла в оборот с 30 июня. После этого НГС поинтересовался у банка, когда будет разработан и представлен дизайн
— В оформлении модернизированных банкнот, включая 10-рублевую банкноту, Банк России использует тематику федеральных округов Российской Федерации. Это позволит показать особенности территорий, их историю и современные достижения. На каждой банкноте на лицевой стороне будет столица округа, на оборотной — его памятники: культурные или природные, — сообщила пресс-служба в ответ на запрос НГС.
Список достопримечательностей составят рабочие группы. В них войдут историки, деятели культуры и другие эксперты. Окончательный список объектов отберет совет директоров Банка России. Ввести в оборот обновленную
Ранее НГС пофантазировал на тему того, что могут изобразить на банкноте в качестве символов Новосибирска. Посмотрите на наши варианты.