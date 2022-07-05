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Когда выберут достопримечательности для новой 10-рублевой купюры? На ней может быть Новосибирск

Концепция пока не утверждена

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Сейчас на купюре в 10 рублей изображен Красноярск

Сейчас на купюре в 10 рублей изображен Красноярск

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В Сибирском ГУ Банка России озвучили концепцию изображений, которые могут появиться на 10-рублевой купюре. Сейчас там изображен Красноярск и его достопримечательности, но прежде сообщалось, что его место займет Новосибирск.

Ранее Банк России представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она вошла в оборот с 30 июня. После этого НГС поинтересовался у банка, когда будет разработан и представлен дизайн 10-рублевой купюры.

— В оформлении модернизированных банкнот, включая 10-рублевую банкноту, Банк России использует тематику федеральных округов Российской Федерации. Это позволит показать особенности территорий, их историю и современные достижения. На каждой банкноте на лицевой стороне будет столица округа, на оборотной — его памятники: культурные или природные, — сообщила пресс-служба в ответ на запрос НГС.

Список достопримечательностей составят рабочие группы. В них войдут историки, деятели культуры и другие эксперты. Окончательный список объектов отберет совет директоров Банка России. Ввести в оборот обновленную 10-рублевую купюру собираются в 2025 году. Тогда же опубликуют информацию о символах города, которые на ней изобразят.

Ранее НГС пофантазировал на тему того, что могут изобразить на банкноте в качестве символов Новосибирска. Посмотрите на наши варианты.

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