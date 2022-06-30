Банк России показал новую сторублевую купюру

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.



— Это будет полезно для того, чтобы полностью получить всю информацию о ней, — рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Сергей Белов. — Он ведет на страницу Банка России, где как раз эта информация и существует. Кроме того, в ближайшее время будет размещено и доступно для скачивания мобильное приложение «Банкноты Банка России», его можно будет скачать на сайте Банка России, там уже будет полная информация об обновленной сторублевой банкноте.

