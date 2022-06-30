Банк России показал новую сторублевую купюру
На ней будет даже QR-код
Банк России представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Выпущенная 30 июня, она войдет в обращение с сегодняшнего дня.
Как сообщает пресс-служба Банка России, в банкноте не только обновили дизайн, но и усилили защитный комплекс.
— Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу, — говорится в сообщении. — Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.
— Это будет полезно для того, чтобы полностью получить всю информацию о ней, — рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Сергей Белов. — Он ведет на страницу Банка России, где как раз эта информация и существует. Кроме того, в ближайшее время будет размещено и доступно для скачивания мобильное приложение «Банкноты Банка России», его можно будет скачать на сайте Банка России, там уже будет полная информация об обновленной сторублевой банкноте.
По словам Сергея Белова, банкноты старого образца будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года и будут выходить из обращения «естественным путем» по мере их износа и загрязнения.