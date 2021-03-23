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Новосибирск появится на 10-рублевой купюре (да, их всё еще выпускают)

Другие банкноты также обновят. Рассказываем, какие города и на каких купюрах появятся

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Новые купюры в 1000 рублей мы увидим в&nbsp;2023 году

Новые купюры в 1000 рублей мы увидим в 2023 году

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Центробанк решил обновить российские банкноты. Модернизированные купюры разработают и выпустят в обращение в 2022–2025 годах. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

— Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад, — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев. — В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями.

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, — Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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деньгирубльдизайн банкнот
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