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В новосибирской психбольнице № 3 опровергли обвинения в случаях насилия со стороны пациентов и нарушении режима

В учреждение отметили, что потоки пациентов разграничены

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В больнице отрицают нарушения, о которых заявляла семья пострадавшего парня

В больнице отрицают нарушения, о которых заявляла семья пострадавшего парня

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В Новосибирской психиатрической больнице № 3 опровергли заявления семьи одного из пациентов о том, что в учреждении не выводят на прогулки больных и не проводят гигиеническую обработку больных. Там же сообщили, что случаев сексуального насилия среди пациентов не фиксировалось. Всё это следует из ответа НГКПБ № 3 на запрос корреспондента НГС.

Напомним, в июне этого года семья одного из пациентов больницы № 3, проходившего там лечение, обратилась в Следственный комитет — парня, с его слов, насиловали в туалете двое пациентов. У пострадавшего умеренная умственная отсталость, он был помещен в учреждение для «коррекции поведения». А двое мужчин, которых отец и сын обвиняют в нападении, проходили освидетельствование как подозреваемые в различных делах. И, по словам отца пострадавшего, эти мужчины были в больнице с февраля этого года, один из них — подозреваемый в уголовном деле. Палаты пациентов, как утверждала семья пострадавшего, не были разграничены.

После обращения в следственный комитет, его сын прошел медэкспертизу, которая показала, что делать однозначного заявления о том, что было сексуализированное насилие, нельзя, однако исключать его тоже нельзя. Делом заинтересовалась прокуратура, провести внутреннюю проверку пообещала и сама больница.

Что говорят в больнице

В учреждении сообщили, что прогулки проводятся ежедневно, однако с учетом погодных условий и «актуального психического состояния пациентов».

— Гигиеническая обработка пациентов со сменой нательного и постельного белья осуществляется не реже одного раза в неделю с отметкой в истории болезни. При необходимости гигиенические мероприятия доступны для пациентов круглосуточно в сопровождении медицинского персонала, — заявили в ГНКПБ № 3.

Что касается случаев насилия, в психбольнице № 3 заявили, что подобных инцидентов не было:

— Среди пациентов ГБУЗ НСО «ГНКПБ № 3» в период с 2021-го по 2022 в год, а также в более ранние периоды случаев сексуального насилия не зафиксировано. Потоки пациентов, находящихся в стационаре медучреждения на общих основаниях и с целью проведения судебно-психиатрической либо судебной психолого-психиатрической экспертизы, разграничены. В ГБУЗ НСО «ГНКПБ № 3» категории лиц, подозреваемых в совершении уголовно наказуемых деяний, а также обвиняемых в уголовно наказуемых деяниях, помещаются в обособленные экспертные отделения для лиц, содержащихся под стражей и не содержащихся под стражей, с целью проведения судебно-психиатрической экспертизы для решения экспертных вопросов. Совместное пребывание пациентов с психическими расстройствами, находящимися на лечении на общих основаниях, с подэкспертными лицами не допускается, — добавили в больнице.

Там же отметили, что сроки пребывания «подэкспертных лиц» (то есть обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу) на стационарной судебно-психиатрической экспертизе соблюдаются и составляют в среднем 26–29 дней.

Что сейчас происходит с делом

По словам отца пострадавшего пациента, следователь дал направление на психологическую экспертизу, которая должна установить, осознавал ли парень то, что происходило с ним. Направление на экспертизу, как отметил он, было дано «на словах», но она пока не состоялась, поскольку на нее «огромная очередь».

— Следователь был в больнице, делал опрос. Я его спросил: «Ну и что?» Он сказал, что у него есть месяц, чтобы принять какое-то решение. То есть продолжать это дело или прекратить. Ну на этом этапе у нас пока всё и подвисло, — сообщил мужчина. — Ну а если есть разграничения [пациентов], то как они могли контактировать? Я в это не верю, потому что даже на опознании, когда мой сын на них (имеется в виду на тех мужчин, которые, по его словам, насиловали его. — Прим. ред.) показывал, говорили: «Костя (имя изменено), ну ты чего?». Если бы всё так было, откуда бы они его имя знали? Ну и сын мой их знал. Говорил им: «Ты чего, не помнишь, как ты с меня трусы снимал?», а те: «Да ты чего, Костя, ты чего?»

Отец пострадавшего также сообщил, что его сын постепенно восстанавливается физически, однако по-прежнему боится больницы и своего помещения туда.

Недавно наша коллега из Читы отдежурила смену в психиатрической больнице. Вот её рассказ о пациентах и врачах учреждения.

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