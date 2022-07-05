В новосибирской психбольнице № 3 опровергли обвинения в случаях насилия со стороны пациентов и нарушении режима

После обращения в следственный комитет, его сын прошел медэкспертизу, которая показала, что делать однозначного заявления о том, что было сексуализированное насилие, нельзя, однако исключать его тоже нельзя. Делом заинтересовалась прокуратура, провести внутреннюю проверку пообещала и сама больница.



Что говорят в больнице

В учреждении сообщили, что прогулки проводятся ежедневно, однако с учетом погодных условий и «актуального психического состояния пациентов».

