В новосибирской психбольнице
№ 3 опровергли обвинения в случаях насилия со стороны пациентов и нарушении режима
В учреждение отметили, что потоки пациентов разграничены
В Новосибирской психиатрической больнице
Напомним, в июне этого года семья одного из пациентов больницы
После обращения в следственный комитет, его сын прошел медэкспертизу, которая показала, что делать однозначного заявления о том, что было сексуализированное насилие, нельзя, однако исключать его тоже нельзя. Делом заинтересовалась прокуратура, провести внутреннюю проверку пообещала и сама больница.
Что говорят в больнице
В учреждении сообщили, что прогулки проводятся ежедневно, однако с учетом погодных условий и «актуального психического состояния пациентов».
— Гигиеническая обработка пациентов со сменой нательного и постельного белья осуществляется не реже одного раза в неделю с отметкой в истории болезни. При необходимости гигиенические мероприятия доступны для пациентов круглосуточно в сопровождении медицинского персонала, — заявили в ГНКПБ
Что касается случаев насилия, в психбольнице
— Среди пациентов ГБУЗ НСО «ГНКПБ
Там же отметили, что сроки пребывания «подэкспертных лиц» (то есть обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу) на стационарной судебно-психиатрической экспертизе соблюдаются и составляют в среднем 26–29 дней.
Что сейчас происходит с делом
По словам отца пострадавшего пациента, следователь дал направление на психологическую экспертизу, которая должна установить, осознавал ли парень то, что происходило с ним. Направление на экспертизу, как отметил он, было дано «на словах», но она пока не состоялась, поскольку на нее «огромная очередь».
— Следователь был в больнице, делал опрос. Я его спросил: «Ну и что?» Он сказал, что у него есть месяц, чтобы принять какое-то решение. То есть продолжать это дело или прекратить. Ну на этом этапе у нас пока всё и подвисло, — сообщил мужчина. — Ну а если есть разграничения [пациентов], то как они могли контактировать? Я в это не верю, потому что даже на опознании, когда мой сын на них (имеется в виду на тех мужчин, которые, по его словам, насиловали его. — Прим. ред.) показывал, говорили: «Костя (имя изменено), ну ты чего?». Если бы всё так было, откуда бы они его имя знали? Ну и сын мой их знал. Говорил им: «Ты чего, не помнишь, как ты с меня трусы снимал?», а те: «Да ты чего, Костя, ты чего?»
Отец пострадавшего также сообщил, что его сын постепенно восстанавливается физически, однако по-прежнему боится больницы и своего помещения туда.
Недавно наша коллега из Читы отдежурила смену в психиатрической больнице. Вот её рассказ о пациентах и врачах учреждения.