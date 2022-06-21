«Это было четыре раза, когда он заходил в туалет»: новосибирец заявил о том, что его сына насиловали в психбольнице

— А в этот момент в трубку смешки слышались. От пациентов что ли, — добавляет его жена Екатерина.



Олег связался с врачом, но тот это опроверг и заявил, что такого в больнице быть не может. А также предостерег семью от того, чтобы забрать пациента: на лечение Кости отводился всего месяц, и за этот срок, по словам медика, нужно было вернуть его в нормальное состояние.



Через пару дней родители Олег и Екатерина впервые побывали на 15-минутном свидании с сыном. Несколько секунд этой встречи удалось снять папе Кости: на видео растерянный и заплаканный парень обнимается с мамой и просит забрать его домой. Видеозапись прерывается голосом врача: «Снимать нельзя».

