Злиться нельзя — сразу отхватишь. Журналист отдежурила смену в психбольнице

— Спал ночью, Саша?



— Спал.



— Мама говорит, не спал.



— Не спал.



Давление поднимается, Саша привычно берёт пижаму, облачается в нее, собирается идти в отделение.



— Саша, иди сюда сначала, — зовет его врач. Тот приходит к столу заполнять документы, пишет что-то неразборчивое.

— А ты зачем сегодня голый бегал по поселку Карымское?



— К бабушке…



— Понял. Саша, адрес пиши здесь, а не дату рождения.

Может, от недосыпа или от количества нежности в приемном покое я чувствую, что тоже начинаю их любить. И бабушку-матершинницу, и шизофреника Сашу.



У Саши есть еще старший брат. Он с тем же диагнозом уже лежит в больнице. Психозы у обоих тяжеленные, прогноз неблагоприятный.

— Это еще хорошие родственники, не бросают, — говорит Озорнин. — А то у некоторых есть фраза: «Я его сдал. Всё». Я спрашиваю: «Ну, как сдали? Он же не вещь вам. Не стеклотара».



***

