Объем введенного жилья в НСО за шесть месяцев оказался на 38% больше, чем год назад
При этом в Министерстве строительства заявили о нехватке проектировщиков
Сегодня утром, 4 июля, на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников поставил задачу закончить все строительные программы до конца года. При этом в регионе есть нехватка проектировщиков — об этом сказал
В 2022 году нужно ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 760 тысяч квадратных метров жилья. За полгода уже ввели 1 миллион 22 тысячи квадратных метров. Как следует из доклада Колмакова, это на 38% больше показателей прошлого года.
Кроме того, строители должны ввести 46 домов (388 квартир) для бюджетников и детей-сирот, еще 24 служебные квартиры хотят купить у застройщиков.
— Всего на строительство специализированного фонда для строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот в 2022 году предусмотрен 1 миллиард 204 миллиона рублей, — сказал на оперативном совещании
После этого Травников сказал, что пока стройка идет в плановом порядке, а правительство приняло пакет мер поддержки для строителей.
— По поручению президента мы должны с опережением выполнять программу по расселению жителей из аварийного жилья. Задача этого года — реализовать весь объем строек, которые обеспечены бюджетным финансированием, — заявил губернатор. — Алексей Викторович, у вас сейчас есть возможность сказать о каких-то сложностях, проблемах, которые могли бы помешать.
— Те, вопросы, которые возникают, — они рабочие, текущие. Мы еженедельно совещаемся и с главами районов, и с представителями тех районов, где строится служебное жилье и жилье для детей-сирот. Вопросы решаются. Да, есть, конечно, проблемы с проектировщиками очень серьезные, — ответил Колмаков.
Он пояснил, что проблема в том, что один проектировщик «вышел на несколько районов», но не уточнил, чем это чревато.
— Вы можете прямо ответить — есть какие-то проблемы, которые помешают выполнению программы? — повторил вопрос Травников.
— Таких нет, — ответил Колмаков.
— Хорошо, договорились, — закончил разговор губернатор.
Сумма жилищного сертификата для детей-сирот в Новосибирской области составляет 2,25–3,15 миллиона рублей. Сертификат позволяет жителям региона приобретать жилье сразу в собственность. При этом нередко у выпускников детдомов возникают проблемы с получением жилья. Выпускнику детского дома под Новосибирском Николаю Хворостяному для решения проблемы пришлось обратиться к Путину. На прямой линии он попросил помочь ему с жильем, которое он не смог получить после выпуска.