Объем введенного жилья в НСО за шесть месяцев оказался на 38% больше, чем год назад

Сегодня утром, 4 июля, на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников поставил задачу закончить все строительные программы до конца года. При этом в регионе есть нехватка проектировщиков — об этом сказал и. о. министра строительства Алексей Колмаков.

В 2022 году нужно ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 760 тысяч квадратных метров жилья. За полгода уже ввели 1 миллион 22 тысячи квадратных метров. Как следует из доклада Колмакова, это на 38% больше показателей прошлого года.