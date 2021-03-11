Выпускник новосибирского детдома попросил Путина помочь с жильем и получил от него на свадьбу подарок

Выпускник детского дома под Новосибирском Николай Хворостяной получил на свадьбу подарок от президента. На прямой линии он попросил президента Владимира Путина помочь ему с жильем, которое он не смог получить после выпуска. Сегодня, 11 марта , в Чанах 22-летний Николай женился на 24-летней Елене — у пары уже есть дочь.

Как сообщили представители Общероссийского народного фронта, на прямой линии выпускник детского дома в селе Горбуново Куйбышевского района пожаловался, что у него нет прописки, так как он не получил жилье.