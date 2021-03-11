Выпускник новосибирского детдома попросил Путина помочь с жильем и получил от него на свадьбу подарок

Выпускнику новосибирского детдома передали подарок на свадьбу от Путина
Выпускник детского дома под Новосибирском Николай Хворостяной получил на свадьбу подарок от президента. На прямой линии он попросил президента Владимира Путина помочь ему с жильем, которое он не смог получить после выпуска. Сегодня,
Как сообщили представители Общероссийского народного фронта, на прямой линии выпускник детского дома в селе Горбуново Куйбышевского района пожаловался, что у него нет прописки, так как он не получил жилье.
— Он по образованию тракторист и хотел бы работать по специальности, однако из-за отсутствия прописки работать его не брали. Он проживал у своей девушки в Чанах, но из-за особенностей статуса ее жилья прописаться там тоже не представлялось возможным, — сообщили в ОНФ.
Затем представитель Фронта обратился в администрацию Куйбышевского района, чтобы разобраться с ситуацией.
— После этого заявитель смог зарегистрироваться по месту проживания в
После того как удалось решить проблемы с пропиской, пара подала заявление в ЗАГС и даже пригласила на свадьбу Владимира Путина. Подарок от президента был вручен по инициативе Народного фронта.
— Так как мы — изначально причина раскручивания этой большой цепочки, подарили свадебное путешествие на троих человек — у них есть дочка. В Сочи, в свободные даты, полный пансион, — уточнила глава исполкома Народного фронта Светлана Заикина.
Выпускник детского дома Николай Хворостяной сможет получить жилье по своей очереди в следующем году, обещает Заикина.
В январе студент первого курса магистратуры механико-математического факультета НГУ Юрий Ефременко задал вопрос Владимиру Путину во время прямой линии со студентами — вот что ответил президент.