Полтора километра улицы Дуси Ковальчук отремонтируют к сентябрю — там сняли верхний слой асфальта

Полтора километра дороги на улице Дуси Ковальчук отремонтируют в течение июля. К 30 сентября подрядчик собирается оформить примыкания, колодцы и нанести разметку. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, 30 июня ход работы проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Приступаем к работам на тех объектах, которые были отыграны в самую последнюю очередь. Но это очень важные объекты. В этом году будет отремонтировано полтора километра улицы Дуси Ковальчук — от площади Калинина до Сухого лога. Участок очень напряженный, покрытие было в плохом состоянии, актуальность ремонта на этом объекте крайне высока. Кроме того, ремонтируем примыкание к площади Калинина, где в этом году будет установлена стела «Город трудовой доблести». Благоустраивать проезжую и тротуарную части площади планируем в следующем году, — процитировали мэра в пресс-службе.

