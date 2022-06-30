Полтора километра улицы Дуси Ковальчук отремонтируют к сентябрю — там сняли верхний слой асфальта
За июль подрядчик собирается отремонтировать дорожное покрытие
Полтора километра дороги на улице Дуси Ковальчук отремонтируют в течение июля. К 30 сентября подрядчик собирается оформить примыкания, колодцы и нанести разметку. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, 30 июня ход работы проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Приступаем к работам на тех объектах, которые были отыграны в самую последнюю очередь. Но это очень важные объекты. В этом году будет отремонтировано полтора километра улицы Дуси Ковальчук — от площади Калинина до Сухого лога. Участок очень напряженный, покрытие было в плохом состоянии, актуальность ремонта на этом объекте крайне высока. Кроме того, ремонтируем примыкание к площади Калинина, где в этом году будет установлена стела «Город трудовой доблести». Благоустраивать проезжую и тротуарную части площади планируем в следующем году, — процитировали мэра в пресс-службе.
Ремонт участка в 1450 метров выполняет подрядная организация ООО «Автодорремонт техно». Стоимость объекта — 87,5 миллиона рублей. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска» за счет федерального бюджета. По контракту подрядчик должен исправить продольное и поперечное покрытие, устроить выравнивающий и верхний слой асфальта, отремонтировать трамвайную плитку. Окончить работы должны до 30 сентября.
— Из-за плотного движения транспорта работы ведутся только в ночное время. За три ночи подрядчики завершили фрезерование верхнего слоя асфальта на всём участке. К концу июля планируется завершить укладку обоих слоев асфальтобетона. В августе приступят к завершающим работам — оформлению стыков, примыканий, колодцев, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Территориальное управление автомобильных дорог НСО объявило аукцион на ремонт дороги Томск — Колывань — Новосибирск. За работы на участке в 7,7 километра готовы заплатить 319 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.