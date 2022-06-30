«Чтобы прокапаться, надо несколько остановок ехать»: в Новосибирске закрыли стационар на Кошурникова
В Минздраве пообещали в ближайшее время возобновить прием
В Новосибирске не работает стационар от больницы
Мама и бабушка сибирячки Елены Гавровской территориально относятся к поликлиническому отделению
— Маме обещали, что она сможет пройти курс лечения в дневном стационаре и что там будет возможность получить необходимые медикаменты. Но с начала года дневной стационар не работал, потому что не закупили лекарства. А теперь кабинет закрыт на замок. Ни за что не поверю, что потребность отсутствует. Здесь бурно развивающийся микрорайон по линии метро, население только прибывает и прибывает. То есть, чтобы прокапаться, надо несколько остановок ехать, — считает Елена Гавровская.
Сама Елена прописана в Центральном районе, относится к госпиталю ветеранов войн
— Это мне очень помогло в плане борьбы с последствиями ковида. Как можно убирать эту услугу, когда столько людей так тяжело болели и болеют?
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС объяснили, что дневной стационар закрыт в связи с плановой дезинфекцией и небольшим косметическим ремонтом:
— Прием пациентов возобновят в ближайшее время.
Ранее мы рассказывали, как из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 4 месяца ездили за помощью в другой район Новосибирска.