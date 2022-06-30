«Чтобы прокапаться, надо несколько остановок ехать»: в Новосибирске закрыли стационар на Кошурникова

В Новосибирске не работает стационар от больницы № 2 : пациентам приходится ездить на капельницы в другое место.

Мама и бабушка сибирячки Елены Гавровской территориально относятся к поликлиническому отделению № 3 городской клинической больницы № 2 , которое находится на Кошурникова, 18.

— Маме обещали, что она сможет пройти курс лечения в дневном стационаре и что там будет возможность получить необходимые медикаменты. Но с начала года дневной стационар не работал, потому что не закупили лекарства. А теперь кабинет закрыт на замок. Ни за что не поверю, что потребность отсутствует. Здесь бурно развивающийся микрорайон по линии метро, население только прибывает и прибывает. То есть, чтобы прокапаться, надо несколько остановок ехать, — считает Елена Гавровская.