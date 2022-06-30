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«Чтобы прокапаться, надо несколько остановок ехать»: в Новосибирске закрыли стационар на Кошурникова

В Минздраве пообещали в ближайшее время возобновить прием

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В Минздраве объясняют закрытие необходимостью ремонта и дезинфекцией

В Минздраве объясняют закрытие необходимостью ремонта и дезинфекцией

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В Новосибирске не работает стационар от больницы № 2: пациентам приходится ездить на капельницы в другое место.

Мама и бабушка сибирячки Елены Гавровской территориально относятся к поликлиническому отделению № 3 городской клинической больницы № 2, которое находится на Кошурникова, 18.

— Маме обещали, что она сможет пройти курс лечения в дневном стационаре и что там будет возможность получить необходимые медикаменты. Но с начала года дневной стационар не работал, потому что не закупили лекарства. А теперь кабинет закрыт на замок. Ни за что не поверю, что потребность отсутствует. Здесь бурно развивающийся микрорайон по линии метро, население только прибывает и прибывает. То есть, чтобы прокапаться, надо несколько остановок ехать, — считает Елена Гавровская.

Сама Елена прописана в Центральном районе, относится к госпиталю ветеранов войн № 3 и без проблем, по ее словам, смогла пролечиться весной в дневном стационаре:

— Это мне очень помогло в плане борьбы с последствиями ковида. Как можно убирать эту услугу, когда столько людей так тяжело болели и болеют?

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС объяснили, что дневной стационар закрыт в связи с плановой дезинфекцией и небольшим косметическим ремонтом:

— Прием пациентов возобновят в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, как из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 4 месяца ездили за помощью в другой район Новосибирска.

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