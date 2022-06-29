10 фото из места в Новосибирске, где вы наверняка не бывали. Показываем знаменитую Нахаловку рядом с центром

Новосибирская Нахаловка — это большой частный сектор, расположившийся недалеко от центра города. Это место уникально, потому что именно здесь, среди полуразрушенных стареньких избушек и еще крепких коттеджей, можно найти здания, построенные в начале XX века. Сюда пока не добрались застройщики, но это лишь вопрос времени — уж больно это удачное место с эксклюзивным видом на Обь. Мы прогулялись по узеньким улицам Нахаловки, которые еще хранят следы Новониколаевска.