10 фото из места в Новосибирске, где вы наверняка не бывали. Показываем знаменитую Нахаловку рядом с центром
Некоторым домам и башням перевалило уже за сотню лет
Новосибирская Нахаловка — это большой частный сектор, расположившийся недалеко от центра города. Это место уникально, потому что именно здесь, среди полуразрушенных стареньких избушек и еще крепких коттеджей, можно найти здания, построенные в начале XX века. Сюда пока не добрались застройщики, но это лишь вопрос времени — уж больно это удачное место с эксклюзивным видом на Обь. Мы прогулялись по узеньким улицам Нахаловки, которые еще хранят следы Новониколаевска.
Этой зимой мы побывали в когда-то элитном квартале за мэрией. В домах по соседству с Оперным театром жили артисты балета, писатели и чиновники.