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Фоторепортаж

10 фото из места в Новосибирске, где вы наверняка не бывали. Показываем знаменитую Нахаловку рядом с центром

Некоторым домам и башням перевалило уже за сотню лет

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В Нахаловке сохранилась водонасосная станция, построенная 107 лет назад для нужд мясохладокомбинта. Строение почему-то оказалось на частной территории и обнесено забором

В Нахаловке сохранилась водонасосная станция, построенная 107 лет назад для нужд мясохладокомбинта. Строение почему-то оказалось на частной территории и обнесено забором

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Новосибирская Нахаловка — это большой частный сектор, расположившийся недалеко от центра города. Это место уникально, потому что именно здесь, среди полуразрушенных стареньких избушек и еще крепких коттеджей, можно найти здания, построенные в начале XX века. Сюда пока не добрались застройщики, но это лишь вопрос времени — уж больно это удачное место с эксклюзивным видом на Обь. Мы прогулялись по узеньким улицам Нахаловки, которые еще хранят следы Новониколаевска.

Район за полосой железной дороги (рядом с речкой Ельцовкой) вырос более сотни лет назад. Ни плана, ни каких-либо разрешений на строительство не было, а потому люди обживали это место стихийно и нахально. Отсюда и название

Район за полосой железной дороги (рядом с речкой Ельцовкой) вырос более сотни лет назад. Ни плана, ни каких-либо разрешений на строительство не было, а потому люди обживали это место стихийно и нахально. Отсюда и название

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Спустя столетие, частный сектор недалеко от центра по-прежнему хранит следы того времени — хаотичные дворы, налепленные друг на друга избушки...

Спустя столетие, частный сектор недалеко от центра по-прежнему хранит следы того времени — хаотичные дворы, налепленные друг на друга избушки...

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... и каменные здания заводов. Этот, например, был построен в 1915 году. Это спиртзавод Злоказова, он разместился по соседству с мазутными складами «Товарищества братьев Нобель»

... и каменные здания заводов. Этот, например, был построен в 1915 году. Это спиртзавод Злоказова, он разместился по соседству с мазутными складами «Товарищества братьев Нобель»

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От «Бранобеля» почти ничего не осталось, зато целым стоит вот такой домик с резным, деревянным кружевом. Он, по всей видимости, принадлежал спиртзаводу

От «Бранобеля» почти ничего не осталось, зато целым стоит вот такой домик с резным, деревянным кружевом. Он, по всей видимости, принадлежал спиртзаводу

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Старинных домиков здесь хватает. В некоторых даже продолжают жить люди. Так, в частности, о солидном возрасте этого строения сигнализирует узкое окошко на боковом фасаде

Старинных домиков здесь хватает. В некоторых даже продолжают жить люди. Так, в частности, о солидном возрасте этого строения сигнализирует узкое окошко на боковом фасаде

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Ближе к воде Нахаловка словно сжимается — уже улочки, теснее соседство

Ближе к воде Нахаловка словно сжимается — уже улочки, теснее соседство

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Улицы под стать этому месту — Затонная, <nobr class="_">1-я</nobr> Лодочная, <nobr class="_">2-я</nobr> Лодочная. А на том берегу будто бы совсем другая жизнь

Улицы под стать этому месту — Затонная, 1-я Лодочная, 2-я Лодочная. А на том берегу будто бы совсем другая жизнь

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В Нахаловке можно встретить не только деревянные дома, но и двух- и трехэтажные постройки. Этому яркому семейному общежитию уже более 80 лет. Двери в нем не закрываются — в Нахаловке по-прежнему чужих почти не бывает

В Нахаловке можно встретить не только деревянные дома, но и двух- и трехэтажные постройки. Этому яркому семейному общежитию уже более 80 лет. Двери в нем не закрываются — в Нахаловке по-прежнему чужих почти не бывает

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Нахаловка сегодня — это пестрое историческое полотно, милые детали деревенского быта (например, эти ярко-синие подписанные колонки) и подступающие новостройки. Рано или поздно место сдастся под напором застройщиков, а избушки и коттеджи расселят

Нахаловка сегодня — это пестрое историческое полотно, милые детали деревенского быта (например, эти ярко-синие подписанные колонки) и подступающие новостройки. Рано или поздно место сдастся под напором застройщиков, а избушки и коттеджи расселят

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Этой зимой мы побывали в когда-то элитном квартале за мэрией. В домах по соседству с Оперным театром жили артисты балета, писатели и чиновники.

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