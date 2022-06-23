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В небе над Новосибирском пройдет «парад планет» — когда его можно будет увидеть

Для наблюдения понадобится телескоп

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В ряд с планетами выйдет Луна

В ряд с планетами выйдет Луна

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Утром 24 июня в небе над Новосибирском можно будет увидеть «парад планет». Сатурн, Нептун, Юпитер, Марс, Уран и Венера выстроятся в одну линию.

— «Парад» возглавит Сатурн, восход которого начнется раньше других — к часу ночи по местному времени. В след за ним в небе появится Нептун, далее — Юпитер, Марс, Уран и Венера. Несмотря на то, что планеты наблюдаются уже не одну неделю, именно утром 24 июня эту вереницу дополнит Луна, разместившись между Марсом и Венерой, — рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Все планеты с Луной соберутся к 04:00, наблюдать за ними можно будет до восхода Солнца. Без телескопа можно увидеть только Венеру и Луну.

21 июня в Новосибирске началось астрономическое лето. Астролог объяснила, какие приметы связаны с этим днем.

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