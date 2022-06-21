Мэрия назвала причину запрета на купание в Обском море
Рекомендацию дал Роспотребнадзор
Вода в Обском море испортилась из-за дождей. Запрет на купание ввели по рекомендации Роспотребнадзора.
— На данный момент с учетом выпадения большого количества осадков, продолжительных дождей Роспотребнадзор выявил несоответствие воды нормам СанПиН. Рекомендовано запретить купание в Новосибирском водохранилище до соответствия воды нормам, — рассказал
Сейчас в Новосибирске работают шесть пляжей. Пять из них (относятся к паркам «У моря Обского» и «Бугринская Роща») — муниципальные, один — «Звезда» — коммерческий. На их территории можно отдыхать, но заходить в воду запрещено.
Недалеко от Новосибирска можно найти дешевые базы отдыха, где есть пляжи, бассейны и развлечения. Читайте, сколько стоит их посещение, в подборке НГС.