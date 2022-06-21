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Мэрия назвала причину запрета на купание в Обском море

Рекомендацию дал Роспотребнадзор

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На новосибирских пляжах можно отдыхать, но не заходить в воду

На новосибирских пляжах можно отдыхать, но не заходить в воду

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Вода в Обском море испортилась из-за дождей. Запрет на купание ввели по рекомендации Роспотребнадзора.

— На данный момент с учетом выпадения большого количества осадков, продолжительных дождей Роспотребнадзор выявил несоответствие воды нормам СанПиН. Рекомендовано запретить купание в Новосибирском водохранилище до соответствия воды нормам, — рассказал 21 июня во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.

Сейчас в Новосибирске работают шесть пляжей. Пять из них (относятся к паркам «У моря Обского» и «Бугринская Роща») — муниципальные, один — «Звезда» — коммерческий. На их территории можно отдыхать, но заходить в воду запрещено.

Недалеко от Новосибирска можно найти дешевые базы отдыха, где есть пляжи, бассейны и развлечения. Читайте, сколько стоит их посещение, в подборке НГС.

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