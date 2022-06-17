На Красном проспекте высадили кровохлёбку тупую: что еще будет цвести на главной городской улице

В Новосибирске 17 июня начали высаживать многолетники на городских клумбах. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, агрономы впервые в Новосибирске отказались от однолетних растений. До 2022 года специалисты «Горзеленхоза» высаживали новые растения каждый год.

— Весь прошлый год мы занимались проектированием и для каждой клумбы разработали ландшафтный проект. Переходим на многолетники, в том числе, чтобы сэкономить бюджет: высаживаем один раз, а потом занимаемся только уходом. При этом от однолетних цветов мы не отказываемся — они сохранятся в вертикальном цветочном оформлении, — рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.