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На Красном проспекте высадили кровохлёбку тупую: что еще будет цвести на главной городской улице

В 2022 году «Горзеленхоз» высадит 7 000 многолетних растений

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Этим летом в скверах и на бульварах города Новосибирска специалисты МАУ «Горзеленхоз» высадят более 7 000 многолетних растений.

Этим летом в скверах и на бульварах города Новосибирска специалисты МАУ «Горзеленхоз» высадят более 7 000 многолетних растений.

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В Новосибирске 17 июня начали высаживать многолетники на городских клумбах. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, агрономы впервые в Новосибирске отказались от однолетних растений. До 2022 года специалисты «Горзеленхоза» высаживали новые растения каждый год.

— Весь прошлый год мы занимались проектированием и для каждой клумбы разработали ландшафтный проект. Переходим на многолетники, в том числе, чтобы сэкономить бюджет: высаживаем один раз, а потом занимаемся только уходом. При этом от однолетних цветов мы не отказываемся — они сохранятся в вертикальном цветочном оформлении, — рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

Высаживать многолетние растения начали с бульвара вдоль Красного проспекта.

Высаживать многолетние растения начали с бульвара вдоль Красного проспекта.

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В составе новой клумбы: вейник остроцветковый, посконник пятнистый, лук декоративный, ирис сибирский, хоста и гейхера гибридные, овсяница сизая, флокс шиловидный, кровохлёбка тупая

В составе новой клумбы: вейник остроцветковый, посконник пятнистый, лук декоративный, ирис сибирский, хоста и гейхера гибридные, овсяница сизая, флокс шиловидный, кровохлёбка тупая

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Раньше на этом месте росли ирисы. А до ирисов были тюльпаны

Раньше на этом месте росли ирисы. А до ирисов были тюльпаны

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На растения в Новосибирске каждый год в рамках программы «Зеленый Новосибирск» выделяется около 11 миллионов рублей

На растения в Новосибирске каждый год в рамках программы «Зеленый Новосибирск» выделяется около 11 миллионов рублей

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В Новосибирске уже высадили более 3 800 многолетников: 1 323 экземпляра овсяницы сизой, 1 242 флокса шиловидного, 313 ирисов сибирских, 210 экземпляров кровохлёбки Alba, 107 экземпляров лука декоративного, 170 экземпляров хосты тёмной, 500 экземпляров гейхеры гибридной mix

В Новосибирске уже высадили более 3 800 многолетников: 1 323 экземпляра овсяницы сизой, 1 242 флокса шиловидного, 313 ирисов сибирских, 210 экземпляров кровохлёбки Alba, 107 экземпляров лука декоративного, 170 экземпляров хосты тёмной, 500 экземпляров гейхеры гибридной mix

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Как обещают в пресс-службе мэрии Новосибирска, полный декоративный эффект от высаженных многолетников можно будет увидеть во второй декаде июля

Как обещают в пресс-службе мэрии Новосибирска, полный декоративный эффект от высаженных многолетников можно будет увидеть во второй декаде июля

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Осенью специалисты управления и «Горзеленхоза» планируют посадку луковичных растений: ботанических тюльпанов, нарциссов, крокусов. Их цветение порадует горожан ранней весной

Осенью специалисты управления и «Горзеленхоза» планируют посадку луковичных растений: ботанических тюльпанов, нарциссов, крокусов. Их цветение порадует горожан ранней весной

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Всего на территориях скверов и бульваров в этом сезоне высадят более 7 000 многолетних растений, около 340 000 однолетних растений (агератум, антирринум, бархатцы, петуньи, бегонии, газании, целозии, цинерарии, табак душистый и другие), посеют более 3 000 экземпляров ампельной петуньи

Всего на территориях скверов и бульваров в этом сезоне высадят более 7 000 многолетних растений, около 340 000 однолетних растений (агератум, антирринум, бархатцы, петуньи, бегонии, газании, целозии, цинерарии, табак душистый и другие), посеют более 3 000 экземпляров ампельной петуньи

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В Новосибирске 16 июня убрали ограждения на Красном проспекте напротив Первомайского сквера — это произошло впервые после изменения ГОСТа, который требовал установления заборов.

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