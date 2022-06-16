«Исторический момент»: на Красном проспекте возле Первомайского сквера спилили заборы — вместо них будут кусты

— Кусты начинают разрастаться и они показали, что мы можем уйти от заборов в Новосибирске. Мы хотим сделать там, где это возможно. К сожалению, не везде так получится, так как тротуары не везде широкие, — поделилась Анна Терешкова.

По итогу эксперимента представители мэрии соберутся с сотрудниками ГИБДД и дорожниками.