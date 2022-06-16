«Исторический момент»: на Красном проспекте возле Первомайского сквера спилили заборы — вместо них будут кусты
Пока в городе проводят эксперимент: могут ли растения заменить заборы
В Новосибирске 16 июня убрали ограждения на Красном проспекте напротив Первомайского сквера — это произошло впервые после изменения ГОСТа, который требовал установления заборов.
— Мы считаем, что это исторический момент, потому что в прошлом Новосибирску пришлось закрыться заборами по предписаниям ГИБДД. Сейчас мы нашли возможность и вариант, как убрать из города постоянные заборы, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Как объяснила вице-мэр, сейчас на Красном проспекте есть кусты, высаженные в прошлом году для проведения эксперимента. Этот эксперимент должен показать, как заборы в городе можно заменить.
— Кусты начинают разрастаться и они показали, что мы можем уйти от заборов в Новосибирске. Мы хотим сделать там, где это возможно. К сожалению, не везде так получится, так как тротуары не везде широкие, — поделилась Анна Терешкова.
По итогу эксперимента представители мэрии соберутся с сотрудниками ГИБДД и дорожниками.
— Посмотрим, как прошел эксперимент. Скорее всего, в этом году мы больше ничего делать не будем. А на следующий год будем отрабатывать методику, как мы будем работать дальше, — рассказала Анна Терешкова.
Как уточнил Сергей Алушев, заместитель директора «Горзеленхоза», Красный проспект выбрали, потому что он «бросался в глаза».
— Заборы устанавливали по предписаниям ГИБДД. Жители спрашивали, зачем нам заборы на улицах. Живем как будто в клетке. На самом деле, другого выхода не было, — поделился Сергей Алушев.
Сейчас, по словам замдиректора Горзеленхоза, по ГОСТу, если зеленая зона возле дороги больше полутора метров, то забор можно убрать.
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