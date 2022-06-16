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«Исторический момент»: на Красном проспекте возле Первомайского сквера спилили заборы — вместо них будут кусты

Пока в городе проводят эксперимент: могут ли растения заменить заборы

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Забор появился несколько лет назад

Забор появился несколько лет назад

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В Новосибирске 16 июня убрали ограждения на Красном проспекте напротив Первомайского сквера — это произошло впервые после изменения ГОСТа, который требовал установления заборов.

— Мы считаем, что это исторический момент, потому что в прошлом Новосибирску пришлось закрыться заборами по предписаниям ГИБДД. Сейчас мы нашли возможность и вариант, как убрать из города постоянные заборы, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Как объяснила вице-мэр, сейчас на Красном проспекте есть кусты, высаженные в прошлом году для проведения эксперимента. Этот эксперимент должен показать, как заборы в городе можно заменить.

— Кусты начинают разрастаться и они показали, что мы можем уйти от заборов в Новосибирске. Мы хотим сделать там, где это возможно. К сожалению, не везде так получится, так как тротуары не везде широкие, — поделилась Анна Терешкова.

По итогу эксперимента представители мэрии соберутся с сотрудниками ГИБДД и дорожниками.

— Посмотрим, как прошел эксперимент. Скорее всего, в этом году мы больше ничего делать не будем. А на следующий год будем отрабатывать методику, как мы будем работать дальше, — рассказала Анна Терешкова.

Как уточнил Сергей Алушев, заместитель директора «Горзеленхоза», Красный проспект выбрали, потому что он «бросался в глаза».

— Заборы устанавливали по предписаниям ГИБДД. Жители спрашивали, зачем нам заборы на улицах. Живем как будто в клетке. На самом деле, другого выхода не было, — поделился Сергей Алушев.

Сейчас, по словам замдиректора Горзеленхоза, по ГОСТу, если зеленая зона возле дороги больше полутора метров, то забор можно убрать.

Как рассказала Анна Терешкова, для зеленых насаждений в 2021 году вскрывали плитку

Как рассказала Анна Терешкова, для зеленых насаждений в 2021 году вскрывали плитку

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Должно пройти еще несколько лет, чтобы кусты достигли нужного размера

Должно пройти еще несколько лет, чтобы кусты достигли нужного размера

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При этом Терешкова отметила, что за заборами уход проще, чем за деревьями

При этом Терешкова отметила, что за заборами уход проще, чем за деревьями

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Забор убирали специалисты «Горзеленхоза»

Забор убирали специалисты «Горзеленхоза»

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Кусты не должны быть выше 80 сантиметров

Кусты не должны быть выше 80 сантиметров

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Заборы спиливают с помощью болгарки

Заборы спиливают с помощью болгарки

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После спиливания заборов какое-то время будут торчать остатки от столбов

После спиливания заборов какое-то время будут торчать остатки от столбов

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Заборы увезут в ДЭУ

Заборы увезут в ДЭУ

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В центре Новосибирска на Красном проспекте и вдоль крупных магистралей стали сохнуть березы. На их плохое состояние обратили внимание читатели НГС. Оказалось, деревьям не хватает воды.

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