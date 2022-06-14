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Завораживающий Млечный Путь в небе Курайской степи запечатлел новосибирский фотограф

Он смог сделать шикарные снимки одним кадром

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У астрофотографа специальное оборудование, способное делать снимки звезд несмазанными

У астрофотографа специальное оборудование, способное делать снимки звезд несмазанными

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки Млечного Пути одним кадром. Обычно для столь ярких кадров приходится соединять несколько снимков.

— Снимки сделали на выходных на Алтае в Курайской степи. Небо там темное, практически идеальное для съемки. Это одиночные кадры Млечного Пути. Обычно он получается такой, когда складываешь 10–15 минут одиночных кадров, но на Алтае так получается одиночный 30-секундный кадр, — объяснил корреспонденту НГС Алексей Поляков

У астрофотографа специальное оборудование, способное делать снимки звезд несмазанными.

Фото завораживает

Фото завораживает

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Алексей ПоляковМлечный Путьастрофотограф
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