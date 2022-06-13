«Позвали завтракать, а ее нет»: пассажиров электричек просят помочь в поисках женщины — она находится в опасности
Она полностью дезориентирована и не знает даже, какой сейчас год
В Новосибирской области ищут пропавшую Александру Смолякову (Егорову). 80-летняя женщина полностью дезориентирована в пространстве и времени. Она пропала рано утром 12 июня на станции Евсино в Искитимском районе.
Поисковики вчера работали на месте с 18:00, и им удалось найти камеры видеонаблюдения недалеко от места, где стоял штаб.
— Там совсем рядом находится станция электричек. У бабушки есть стремление уехать. Она полностью дезориентирована в пространстве и времени. У людей, у которых есть подобные изменения в сознании, они часто сопровождаются стремлением куда-то идти или ехать, — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Она постоянно находится на контроле родственников, который чуть ослаб, и ей сразу удалось уйти. В 08:00 проснулись — она была дома, а через час позвали завтракать, а ее уже нет. Как-то нашла момент.
Высока вероятность, что женщине удалось покинуть населенный пункт. Если она не попала на электричку, то могла идти вдоль ж/д путей. Женщина из-за своего состояния находится в опасности.
— Она не ориентируется в деньгах. Не знает, как с ними обращаться, поэтому она могла попросить, чтобы ей купили билет, или ее высадили контролеры. Вчера была Троица, и очень многие приезжали на кладбища и могли по доброте подвезти ее куда-то, — отметила Алеся Яблонских.
Рост женщины — 170 см, телосложение худощавое, карие глаза и волосы каштановые с проседью. Она была одета в черную кофту, синие штаны, красно-розовую футболку с рисунком квадратов.
Если вы видели женщину или обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении, пожалуйста, позвоните по номерам: 112 или