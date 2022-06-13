«Позвали завтракать, а ее нет»: пассажиров электричек просят помочь в поисках женщины — она находится в опасности

— Там совсем рядом находится станция электричек. У бабушки есть стремление уехать. Она полностью дезориентирована в пространстве и времени. У людей, у которых есть подобные изменения в сознании, они часто сопровождаются стремлением куда-то идти или ехать, — объяснила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Она постоянно находится на контроле родственников, который чуть ослаб, и ей сразу удалось уйти. В 08:00 проснулись — она была дома, а через час позвали завтракать, а ее уже нет. Как-то нашла момент.