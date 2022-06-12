Новосибирск занял шестое место в рейтинге самых гостеприимных городов России
Всего в рейтинге шестнадцать городов
Экономически активные россияне оценили гостеприимность городов — Новосибирск занял шестое место в рейтинге. Опрос проводил сервис SuperJob, в нем приняли участие 9 тысяч человек.
Жителям городов-миллионников предложили ответить на вопрос о том, хотели ли бы они, чтобы их город посещало больше туристов.
— Новосибирск занимает шестое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов: 47% местных жителей хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов, что на 11 п. п. больше, чем в прошлом году. Также почти каждый пятый опрошенный (18%) не хочет, чтобы Новосибирск посещало больше туристов. Еще 35% респондентов затруднились ответить, — говорится в сообщении пресс-службы SuperJob.
Самыми гостеприимными российскими городами оказались Волгоград, Красноярск, Екатеринбург и Самара.
В сентябре SuperJob поделился результатами опроса автовладельцев об удобстве парковок внутри дворов. Внезапно Новосибирска занял второе место.