Народные пляски и море
триколоров — как Новосибирск отмечает День России ( 12 фото)
Смотрим, как проходит праздник на Михайловской набережной
Сегодня во всех городах отмечается День России. Главные мероприятия к этому празднику в Новосибирске проходят на Михайловской набережной. Туда стянулись сотни новосибирцев, чтобы хорошо провести время в кругу семьи и друзей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился туда и сделал несколько ярких снимков.
12 июня — нерабочий день. Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница,
В последнее воскресенье июня в Новосибирске пройдет День города. О программе праздника мы писали здесь.