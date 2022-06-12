Народные пляски и море триколоров — как Новосибирск отмечает День России (12 фото)

Сегодня во всех городах отмечается День России. Главные мероприятия к этому празднику в Новосибирске проходят на Михайловской набережной. Туда стянулись сотни новосибирцев, чтобы хорошо провести время в кругу семьи и друзей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился туда и сделал несколько ярких снимков.