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Народные пляски и море триколоров — как Новосибирск отмечает День России (12 фото)

Смотрим, как проходит праздник на Михайловской набережной

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На Михайловскую набережную сегодня пришли сотни людей

На Михайловскую набережную сегодня пришли сотни людей

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Сегодня во всех городах отмечается День России. Главные мероприятия к этому празднику в Новосибирске проходят на Михайловской набережной. Туда стянулись сотни новосибирцев, чтобы хорошо провести время в кругу семьи и друзей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился туда и сделал несколько ярких снимков.

Для горожан подготовили специальную программу мероприятия

Для горожан подготовили специальную программу мероприятия

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Безусловно, не обошлось и без концертной программы с танцами и плясками

Безусловно, не обошлось и без концертной программы с танцами и плясками

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С 14 до 16 часов на набережной прошел концерт с участием солистов творческих коллективов Новосибирской области

С 14 до 16 часов на набережной прошел концерт с участием солистов творческих коллективов Новосибирской области

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Среди них были «Чалдоны» и «Дружина»

Среди них были «Чалдоны» и «Дружина»

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А с 16 до 20 часов здесь проходит концертная программа «Россия — это мы»

А с 16 до 20 часов здесь проходит концертная программа «Россия — это мы»

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В ней принимают участие солисты филармонии и ансамбль МВД на транспорте

В ней принимают участие солисты филармонии и ансамбль МВД на транспорте

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У многих посетителей мероприятия с собой есть флаг России в том или ином виде. Кто-то накинул большой триколор на плечи, кто-то купил шарф соответствующих цветов. Другие же нарисовали флаг на лице или принесли небольшие флажки

У многих посетителей мероприятия с собой есть флаг России в том или ином виде. Кто-то накинул большой триколор на плечи, кто-то купил шарф соответствующих цветов. Другие же нарисовали флаг на лице или принесли небольшие флажки

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На сцене зрителям продемонстрировали некоторые виды боевых искусств

На сцене зрителям продемонстрировали некоторые виды боевых искусств

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А еще здесь проходит конкурс на лучшее поздравление России

А еще здесь проходит конкурс на лучшее поздравление России

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С 12 до 20 часов на набережной работают около 20 разных площадок

С 12 до 20 часов на набережной работают около 20 разных площадок

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Также для любителей пофотографироваться подготовили разные фотозоны

Также для любителей пофотографироваться подготовили разные фотозоны

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12 июня — нерабочий день. Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница, 4 ноября, — это День народного единства.

В последнее воскресенье июня в Новосибирске пройдет День города. О программе праздника мы писали здесь.

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