Хозяина автомобиля 7 часов убеждали выйти из салона — машину забрали за незаконную торговлю топливом
Мэрия и полиция провели рейд по нелегальным бизнесменам
8 июня с улиц Новосибирска были изъяты два автомобиля служб доставки топлива. Предприниматели смогут вернуть машины после того, как заплатят штраф.
Рейд устроили сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска и представители городского управления полиции. За незаконную торговлю топливом один автомобиль был эвакуирован с улицы Макаренко, второй — с улицы Дзержинского.
— Эвакуации автомобиля на ул. Макаренко предшествовало семичасовое противоборство со стороны собственника, который не подчинился требованиям сотрудников полиции, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Только к 22 часам мужчину удалось убедить выйти из салона автомобиля, а машину эвакуировать в место хранения.
В результате было составлено два протокола об административных правонарушениях «за торговлю автомобильным топливом в неустановленных местах».
— Состав правонарушения разбирается на комиссиях в районных администрациях, после уплаты штрафа имущество возвращается владельцам, — пояснили в пресс-центре.
В мэрии добавили, что подобные рейды проходят в Новосибирске регулярно.
По номерам, указанным на кузовах эвакуированных автомобилей, журналисту НГС дозвониться не удалось: в одном случае — на телефонный звонок никто не ответил, в другом — оказалось, что «номер в сети не зарегистрирован».
Ранее новосибирец попытался избавиться от автомобиля, брошенного во дворе многоэтажного дома. Эвакуация не состоялась, но процесс оказался занимательным.