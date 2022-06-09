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Тема дняТрое полицейских погибли в ДТП на трассе
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Хозяина автомобиля 7 часов убеждали выйти из салона — машину забрали за незаконную торговлю топливом

Мэрия и полиция провели рейд по нелегальным бизнесменам

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Владельцев авто обвинили в нелегальном предпринимательстве

Владельцев авто обвинили в нелегальном предпринимательстве

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8 июня с улиц Новосибирска были изъяты два автомобиля служб доставки топлива. Предприниматели смогут вернуть машины после того, как заплатят штраф.

Рейд устроили сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска и представители городского управления полиции. За незаконную торговлю топливом один автомобиль был эвакуирован с улицы Макаренко, второй — с улицы Дзержинского.

— Эвакуации автомобиля на ул. Макаренко предшествовало семичасовое противоборство со стороны собственника, который не подчинился требованиям сотрудников полиции, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Только к 22 часам мужчину удалось убедить выйти из салона автомобиля, а машину эвакуировать в место хранения.

Вернуть машины можно после оплаты штрафа

Вернуть машины можно после оплаты штрафа

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В результате было составлено два протокола об административных правонарушениях «за торговлю автомобильным топливом в неустановленных местах».

— Состав правонарушения разбирается на комиссиях в районных администрациях, после уплаты штрафа имущество возвращается владельцам, — пояснили в пресс-центре.

В мэрии добавили, что подобные рейды проходят в Новосибирске регулярно.

По номерам, указанным на кузовах эвакуированных автомобилей, журналисту НГС дозвониться не удалось: в одном случае — на телефонный звонок никто не ответил, в другом — оказалось, что «номер в сети не зарегистрирован».

Ранее новосибирец попытался избавиться от автомобиля, брошенного во дворе многоэтажного дома. Эвакуация не состоялась, но процесс оказался занимательным.

АЗСтопливоэвакуация
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