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Тема дняКак журналистка НГС жила на МРОТ
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Эксперимент

Как журналистка НГС жила на МРОТ — на что хватило денег и на сколько она похудела

Во время эксперимента по выживанию даже получилось сэкономить

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Журналист НГС жила на МРОТ неделю с 23 по 29 мая

Журналист НГС жила на МРОТ неделю с 23 по 29 мая

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17 362,5 рубля в месяц — именно столько, с точностью до копейки должно хватать новосибирцам на жизнь. На этом уровне в Новосибирской области с 1 января 2022 года установлен минимальный уровень оплаты труда (МРОТ). Работодатель не может платить меньше. Однако с марта цены растут с такой стремительностью, что и так не сладкая жизнь людей, которые зарабатывают не выше минимального уровня, ухудшилась. Нам стало интересно, как выживают при очень ограниченном бюджете. Журналист НГС Елизавета Шаталова высчитала, какая сумма положена в неделю при доходе на уровне МРОТ, и ограничила свой бюджет. О бесконечной курице, попытках сделать себе леденцы и жизни на 1909 рублей читайте в нашем материале.

Прямо в середине нашего эксперимента в правительстве РФ объявили о повышении МРОТ на 10%. Мы решили эксперимент не прерывать и жили, как будто МРОТ составляет 17 362 рубля 50 копеек.

После повышения МРОТ в Новосибирске должен подняться до 19 098 рублей 75 копеек. Нужно отметить, что значение МРОТ — это величина до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть, если ваша зарплата по договору составляет, например, 19 100 рублей (что уже выше МРОТ), то на руки вы получите только 16 617 рублей.

В самом начале эксперимента журналист НГС сделала стратегическую ошибку и взяла сумму МРОТ без вычета НДФЛ. Так что наш эксперимент не совсем правдивый. После вычета 13% НДФЛ в Новосибирской области МРОТ составлял <nobr class="_">15 104</nobr> рубля. Тем не менее наши <nobr class="_">17 362</nobr> рубля, взятые за отправную точку, ушли недалеко от нового уровня МРОТ после повышения и с учетом вычета НДФЛ (<nobr class="_">16 617</nobr> рублей)

В самом начале эксперимента журналист НГС сделала стратегическую ошибку и взяла сумму МРОТ без вычета НДФЛ. Так что наш эксперимент не совсем правдивый. После вычета 13% НДФЛ в Новосибирской области МРОТ составлял 15 104 рубля. Тем не менее наши 17 362 рубля, взятые за отправную точку, ушли недалеко от нового уровня МРОТ после повышения и с учетом вычета НДФЛ (16 617 рублей)

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Рассчитываем, сколько остается на неделю


Мы вычитаем из 17 362 рубля 50 копеек обязательные траты. У меня ипотека, и поэтому эксперимент сразу становится не чистым, так как на МРОТ ипотеку не оплатить. Но есть рассрочка, которую я для чистоты эксперимента включаю в свои расходы. На рассрочку у меня уходит 3472 рубля в месяц.

Также необходимо платить коммуналку. В среднем за коммунальные услуги я плачу 2000 в месяц. Плюс к этому идет оплата домашнего интернета на 500 рублей и мобильной связи на 300 рублей. Так из уже имеющейся суммы мы вычитаем 2800 — и на жизнь у нас остается 11 090 рублей.

Я отнимаю еще 1200 рублей на средства личной гигиены. Это минимальная сумма затрат, и она не включает огромное количество вещей, которые необходимо покупать. Я посчитала эту сумму примерно, скорее всего, после роста цен тратить на средства гигиены придется больше. У нас остается 9890 рублей, делим их на 4 недели — 2472 рубля. На такую сумму нам надо прожить неделю.

Запас продуктов на неделю

Запас продуктов на неделю

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Продукты и проезд


Эту неделю я остаюсь без развлечений и походов куда-либо, так что рассчитываю деньги только на проезд и еду. Живу я далеко от центра, так что езжу с пересадками. В день на проезд у меня уходит 114 рублей. На проезд на рабочую неделю мы откладываем 570 рублей, но учитываем, что, возможно, поехать куда-то придется и в выходной день. На еду остается 1902 рубля.

Один раз я потратилась на такси и пиво

Один раз я потратилась на такси и пиво

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Для завтраков я беру десяток яиц. И до конца недели завтракать буду только ими. Для обедов беру куриное филе, пачку риса и пачку макарон. А чтобы хоть немного разбавить меню, я беру морковку и кабачок.

В список попадают чай и сахар, хотя эти продукты обычно закупаются на месяц, но дома они у меня всё равно заканчивались. Для готовки также понадобится масло, соль и перец. Но так как эксперимент у нас не очень чистый, а всё это дома есть, то из списка специи решено было убрать.

На неделю этого недостаточно, но действовать я собираюсь по ситуации. Кажется, единственным развлечением на следующую неделю для меня станет готовка, так что надеемся на воображение. Сумма меня испугала, но волков бояться — в лес не ходить.

Голодание и пицца в пятницу

Первые два дня прошли без проблем и даже как-то слишком легко. Вечером в воскресенье я приготовила курицу с рисом и ела ее на обеды и ужины в понедельник и вторник. На завтраки всю неделю я ела яичницу. По итогу недели яичницу я немного возненавидела.

Вторник стал днем, когда я мечтала о кока-коле. Но позволить я ее себе не могла. В какой-то момент мне даже начал чудиться ее запах. Во вторник вечером я приготовила кабачки с морковкой и снова рис. Папа сказал, что кабачок вообще-то дорогой продукт, но мне так не показалось. Зато я поняла, что овощ этот хоть и вкусный, но не утоляет голод. Так что я всё время была голодной.

В среду же я решила устроить себе небольшой выходной и попить пиво. Беседа с подругами задержалась, так что пришлось еще и такси заказывать. В итоге 250 рублей за 0,5 л пива и 178 рублей за такси. Я очень переживала, что из-за этой траты эксперимент просто развалится, но, как оказалось, это спокойно вписывалось в бюджет.

За неделю я съела один раз лапшу быстрого приготовления, а в пятницу — пару кусочков пиццы (она досталась бесплатно)

За неделю я съела один раз лапшу быстрого приготовления, а в пятницу — пару кусочков пиццы (она досталась бесплатно)

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Четверг стал днем тяжелым. На обед и ужин у меня были картошка с курицей. Позавтракав, я активно стала ждать обеда и мечтать о чем-нибудь сладком. Но на этом мучения не закончились, потому что, пообедав, я через полчаса захотела поесть еще. В итоге к концу рабочего дня я сидела голодная, работать не хотела, а покупать еду было каким-то кощунством. Кажется, такой голод я не испытывала довольно давно. Слава богу, в мире существует чай, который в офисе бесплатный.

В пятницу на работе был небольшой корпоратив. Из бюджета я достала 170 рублей, но получила в разы больше. В офисе вкусно накормили пиццей, что стало глотком свежего воздуха среди моей наполовину полезной еды. Такой радости от пиццы я не испытывала довольно давно.


На субботу и воскресенье я приготовила макароны с остатками курицы и морковью. Было вкусно, но организм уже не выдерживал однообразную пищу и очень хотел нормального мяса. Все выходные сил на что-то больше банальной уборки у меня не было. Обычно в выходные я стараюсь выезжать с друзьями, гулять или ходить куда-то. В этот раз я отказалась не только по экономическим причинам, но и от усталости. Я свалила всё на эксперимент. Усталость скопилась от ежедневной готовки после рабочего дня и от голодовки. В список выматывающих вещей можно еще добавить постоянное переживание за бюджет.

В воскресенье после отвратительных макарон за 19 рублей (теперь у меня очень долго не появится желания к макаронам даже прикасаться) захотелось чего-то сладкого и вкусного. Так как из моего пакета продуктов остался только сахар, я решила по бабушкиным заветам сделать леденцы. Жаль только за советом я обратилась не к бабушке, а к интернету. Тем не менее сладкого я в итоге тоже наелась.

Попытка сделать леденцы оказалась не совсем удачной

Попытка сделать леденцы оказалась не совсем удачной

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Итог


На самом деле эксперимент дался мне намного легче, чем я ожидала. Наверное, потому что я пошла на него скорее из спортивного интереса и азарта. Прожить месяц в таком режиме я бы, скорее всего, не смогла. Всю неделю был страх что-то сломать, испортить и если что-то просто закончится. Тогда весь эксперимент пошел бы прахом. Также я постоянно чувствовала голод и очень скучала. Даже обеды превратились во что-то однообразное, так как вместо прогулки по ресторанному дворику недалеко от работы я получила микроволновку в офисе. Друзья спросили, смогла ли я похудеть — по итогу эксперимента потеряла 700 грамм.

Я жила по программе минимум, поэтому денег у меня еще немного осталось, но понятно, что всегда так жить не получится. Хотя бы потому что питаться курицей всё время нельзя. Но в начале эксперимента я свинину побоялась покупать, так как думала, что денег на нее мне просто не хватит. Как показал итог эксперимента, на кусочек бы хватило.

Жить на МРОТ невкусно, скучно и грустно. Конечно, человек привыкает ко всему, но такие суммы просто не позволяют жить полноценно.

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