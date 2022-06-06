Как журналистка НГС жила на МРОТ — на что хватило денег и на сколько она похудела
Во время эксперимента по выживанию даже получилось сэкономить
Прямо в середине нашего эксперимента в правительстве РФ объявили о повышении МРОТ на 10%. Мы решили эксперимент не прерывать и жили, как будто МРОТ составляет
После повышения МРОТ в Новосибирске должен подняться до
Рассчитываем, сколько остается на неделю
Мы вычитаем из
Также необходимо платить коммуналку. В среднем за коммунальные услуги я плачу 2000 в месяц. Плюс к этому идет оплата домашнего интернета на 500 рублей и мобильной связи на 300 рублей. Так из уже имеющейся суммы мы вычитаем 2800 — и на жизнь у нас остается
Я отнимаю еще 1200 рублей на средства личной гигиены. Это минимальная сумма затрат, и она не включает огромное количество вещей, которые необходимо покупать. Я посчитала эту сумму примерно, скорее всего, после роста цен тратить на средства гигиены придется больше. У нас остается 9890 рублей, делим их на 4 недели — 2472 рубля. На такую сумму нам надо прожить неделю.
Продукты и проезд
Эту неделю я остаюсь без развлечений и походов куда-либо, так что рассчитываю деньги только на проезд и еду. Живу я далеко от центра, так что езжу с пересадками. В день на проезд у меня уходит 114 рублей. На проезд на рабочую неделю мы откладываем 570 рублей, но учитываем, что, возможно, поехать куда-то придется и в выходной день. На еду остается 1902 рубля.
Для завтраков я беру десяток яиц. И до конца недели завтракать буду только ими. Для обедов беру куриное филе, пачку риса и пачку макарон. А чтобы хоть немного разбавить меню, я беру морковку и кабачок.
В список попадают чай и сахар, хотя эти продукты обычно закупаются на месяц, но дома они у меня всё равно заканчивались. Для готовки также понадобится масло, соль и перец. Но так как эксперимент у нас не очень чистый, а всё это дома есть, то из списка специи решено было убрать.
На неделю этого недостаточно, но действовать я собираюсь по ситуации. Кажется, единственным развлечением на следующую неделю для меня станет готовка, так что надеемся на воображение. Сумма меня испугала, но волков бояться — в лес не ходить.
Голодание и пицца в пятницу
Первые два дня прошли без проблем и даже как-то слишком легко. Вечером в воскресенье я приготовила курицу с рисом и ела ее на обеды и ужины в понедельник и вторник. На завтраки всю неделю я ела яичницу. По итогу недели яичницу я немного возненавидела.
Вторник стал днем, когда я мечтала о кока-коле. Но позволить я ее себе не могла. В какой-то момент мне даже начал чудиться ее запах. Во вторник вечером я приготовила кабачки с морковкой и снова рис. Папа сказал, что кабачок вообще-то дорогой продукт, но мне так не показалось. Зато я поняла, что овощ этот хоть и вкусный, но не утоляет голод. Так что я всё время была голодной.
В среду же я решила устроить себе небольшой выходной и попить пиво. Беседа с подругами задержалась, так что пришлось еще и такси заказывать. В итоге 250 рублей за 0,5 л пива и 178 рублей за такси. Я очень переживала, что из-за этой траты эксперимент просто развалится, но, как оказалось, это спокойно вписывалось в бюджет.
Четверг стал днем тяжелым. На обед и ужин у меня были картошка с курицей. Позавтракав, я активно стала ждать обеда и мечтать о чем-нибудь сладком. Но на этом мучения не закончились, потому что, пообедав, я через полчаса захотела поесть еще. В итоге к концу рабочего дня я сидела голодная, работать не хотела, а покупать еду было каким-то кощунством. Кажется, такой голод я не испытывала довольно давно. Слава богу, в мире существует чай, который в офисе бесплатный.
В пятницу на работе был небольшой корпоратив. Из бюджета я достала 170 рублей, но получила в разы больше. В офисе вкусно накормили пиццей, что стало глотком свежего воздуха среди моей наполовину полезной еды. Такой радости от пиццы я не испытывала довольно давно.
На субботу и воскресенье я приготовила макароны с остатками курицы и морковью. Было вкусно, но организм уже не выдерживал однообразную пищу и очень хотел нормального мяса. Все выходные сил на что-то больше банальной уборки у меня не было. Обычно в выходные я стараюсь выезжать с друзьями, гулять или ходить куда-то. В этот раз я отказалась не только по экономическим причинам, но и от усталости. Я свалила всё на эксперимент. Усталость скопилась от ежедневной готовки после рабочего дня и от голодовки. В список выматывающих вещей можно еще добавить постоянное переживание за бюджет.
В воскресенье после отвратительных макарон за 19 рублей (теперь у меня очень долго не появится желания к макаронам даже прикасаться) захотелось чего-то сладкого и вкусного. Так как из моего пакета продуктов остался только сахар, я решила по бабушкиным заветам сделать леденцы. Жаль только за советом я обратилась не к бабушке, а к интернету. Тем не менее сладкого я в итоге тоже наелась.
Итог
На самом деле эксперимент дался мне намного легче, чем я ожидала. Наверное, потому что я пошла на него скорее из спортивного интереса и азарта. Прожить месяц в таком режиме я бы, скорее всего, не смогла. Всю неделю был страх что-то сломать, испортить и если что-то просто закончится. Тогда весь эксперимент пошел бы прахом. Также я постоянно чувствовала голод и очень скучала. Даже обеды превратились во что-то однообразное, так как вместо прогулки по ресторанному дворику недалеко от работы я получила микроволновку в офисе. Друзья спросили, смогла ли я похудеть — по итогу эксперимента потеряла 700 грамм.
Я жила по программе минимум, поэтому денег у меня еще немного осталось, но понятно, что всегда так жить не получится. Хотя бы потому что питаться курицей всё время нельзя. Но в начале эксперимента я свинину побоялась покупать, так как думала, что денег на нее мне просто не хватит. Как показал итог эксперимента, на кусочек бы хватило.
Жить на МРОТ невкусно, скучно и грустно. Конечно, человек привыкает ко всему, но такие суммы просто не позволяют жить полноценно.
Что еще почитать по теме?
Путин поднял минимальный размер оплаты труда. Какой он теперь у новосибирцев и на что его реально хватит?
«Для пособий мы богаты, для ипотеки бедны»: истории сибирячек, которым не платят пособия из-за «большого» дохода.
За гранью МРОТ. Как выжить на 8,5 тысячи в месяц — история пенсионерки Натальи, работавшей когда-то гендиректором.