Как журналистка НГС жила на МРОТ — на что хватило денег и на сколько она похудела

Для завтраков я беру десяток яиц. И до конца недели завтракать буду только ими. Для обедов беру куриное филе, пачку риса и пачку макарон. А чтобы хоть немного разбавить меню, я беру морковку и кабачок.



В список попадают чай и сахар, хотя эти продукты обычно закупаются на месяц, но дома они у меня всё равно заканчивались. Для готовки также понадобится масло, соль и перец. Но так как эксперимент у нас не очень чистый, а всё это дома есть, то из списка специи решено было убрать.

На неделю этого недостаточно, но действовать я собираюсь по ситуации. Кажется, единственным развлечением на следующую неделю для меня станет готовка, так что надеемся на воображение. Сумма меня испугала, но волков бояться — в лес не ходить.