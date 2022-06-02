СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 61.47
eur 63.66
Тема дняЕдем по гигантской развязке возле нового ЛДС
Все новости
Все новости

Без горячей воды остался дом на Римского-Корсакова, где подъезд заволакивало паром после аварии

Также со стен отваливается краска

33
Теперь подъезду нужен внеплановый ремонт

Теперь подъезду нужен внеплановый ремонт

Поделиться

В доме на улице Римского-Корсакова, 4а в Ленинском районе Новосибирска, где накануне весь подъезд заволокло паром из-за коммунальной аварии, вторые сутки нет горячей воды. Об этом корреспонденту НГС сообщили жильцы. Помимо этого, из-за пара и влаги со стен стала отваливаться краска.

— Из-за того, что были влага и пар, краска со стен в подъезде теперь отваливается кусками. Горячей воды нет, и неясно, когда дадут, — говорит житель подъезда № 3.

Жильцам предстоит перебиваться без горячего водоснабжения до вечера 3 июня

Жильцам предстоит перебиваться без горячего водоснабжения до вечера 3 июня

Поделиться

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) уточнили, что работы продлятся еще сутки.

— Вчера наша бригада обнаружила сразу два дефекта теплосети по улице Римского-Корсакова: на подающем и на обратном трубопроводах — диаметром 273 и 300 мм соответственно. Ремонт планируем завершить завтра, 3 июня, к 20 часам.

В компании уточнили, что поступление горячей воды запустят сразу по завершении работ, к жителям она поступит после заполнения трубопровода. По предварительным выводам, причиной затопления подвала стала негерметичность.

Сегодня, 2 июня, в Новосибирске стартовали испытания на плотность и прочность теплосети в зоне ТЭЦ-4. Их проведет ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Мы публиковали список улиц, которых они коснулись.

По теме

коммунальная аварияпрорвало трубу с горячей водой
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2