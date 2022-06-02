Без горячей воды остался дом на Римского-Корсакова, где подъезд заволакивало паром после аварии

В доме на улице Римского-Корсакова, 4а в Ленинском районе Новосибирска, где накануне весь подъезд заволокло паром из-за коммунальной аварии, вторые сутки нет горячей воды. Об этом корреспонденту НГС сообщили жильцы. Помимо этого, из-за пара и влаги со стен стала отваливаться краска.

— Из-за того, что были влага и пар, краска со стен в подъезде теперь отваливается кусками. Горячей воды нет, и неясно, когда дадут, — говорит житель подъезда № 3 .