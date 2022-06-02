Без горячей воды остался дом на Римского-Корсакова, где подъезд заволакивало паром после аварии
Также со стен отваливается краска
В доме на улице Римского-Корсакова, 4а в Ленинском районе Новосибирска, где накануне весь подъезд заволокло паром из-за коммунальной аварии, вторые сутки нет горячей воды. Об этом корреспонденту НГС сообщили жильцы. Помимо этого, из-за пара и влаги со стен стала отваливаться краска.
— Из-за того, что были влага и пар, краска со стен в подъезде теперь отваливается кусками. Горячей воды нет, и неясно, когда дадут, — говорит житель подъезда
В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) уточнили, что работы продлятся еще сутки.
— Вчера наша бригада обнаружила сразу два дефекта теплосети по улице Римского-Корсакова: на подающем и на обратном трубопроводах — диаметром 273 и
В компании уточнили, что поступление горячей воды запустят сразу по завершении работ, к жителям она поступит после заполнения трубопровода. По предварительным выводам, причиной затопления подвала стала негерметичность.
Сегодня, 2 июня, в Новосибирске стартовали испытания на плотность и прочность теплосети в зоне ТЭЦ-4. Их проведет ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Мы публиковали список улиц, которых они коснулись.