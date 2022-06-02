Начался очередной этап испытаний в Новосибирске — смотрим карту отключения воды

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что испытания в круглосуточном режиме продлятся с 2 по 9 июня. Горячую воду же отключат на больший срок — с 2 по 13 июня. Также произойдет расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды с полуночи 1 июня .

