Начался очередной этап испытаний в Новосибирске — смотрим карту отключения воды
Под отключение попадает зона
В Новосибирске с 2 июня начались испытания в зоне
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что испытания в круглосуточном режиме продлятся с 2 по 9 июня. Горячую воду же отключат на больший срок — с 2 по 13 июня. Также произойдет расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды с полуночи
Под испытания попадают следующие улицы:
ул. Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро «Гагаринская» до ул. Северной), ул. Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.
Также в пресс-центре мэрии предупредили, что подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, а при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.
— Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В Новосибирске затянулась первая волна испытаний на участках теплосетей — они относятся к контуру